一家三口疑飲用購自內地假「金蟬花」中毒 出現暈眩氣促入院

衞生署衞生防護中心今（22日）公布，正調查一宗飲用聲稱含有「金蟬花」湯水後的懷疑中毒個案，並呼籲市民不要購買或服用不明真偽的「金蟬花」。

中心指，個案涉及一家3口，包括2男1女，年齡介乎22至58歲。他們於4月18日在家中飲用自行烹調聲稱含有「金蟬花」的湯水，約2小時後出現暈眩、噁心、心悸和輕微氣促等情況。三人於4月19日到天水圍醫院急症室求醫，並轉往博愛醫院治療。衞生防護中心在同日收到通知，並立即展開調查。所有病人情況穩定，於接受治療後已出院。

3人的尿液樣本及未使用聲稱為「金蟬花」的樣本已交往化驗。初步調查發現，涉及的「金蟬花」由其中一位病人的朋友於內地購買；衞生防護中心正繼續調查。

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衞生防護中心發言人提醒，「金蟬花」是特定真菌感染了蟬的幼蟲後，再長出菌絲體，但很多種類的真菌可感染及寄生於類似蟬的幼蟲，而其中一些在服用後可引致腸胃不適及神經系統的病徵。市民若要購買「金蟬花」，應光顧有牌照及信譽良好的店鋪，亦不應服用不明真偽的「金蟬花」。如服用後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。

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責任編輯：洪芷晴