【匪夷所思】用過口罩懸掛車廂扶手吊環　城巴車長狠批缺德乘客：真係好無品

▲ 有巴士車長近日在網上發文，批評部份乘客在車廂內胡亂棄置口罩的缺德行為。

新冠肺炎疫情下，市民出入搭車佩戴口罩已經成為日常，然而市民防疫意識的提高，並不代表所有人的公德心亦會有所提升。有巴士車長近日在網上發文，批評部份乘客在車廂內胡亂棄置口罩的缺德行為。

以掛勾懸掛口罩 網民嘆匪夷所思

一位相信是駕駛來往荃灣西站至灣仔北城巴路線930的車長，近日在facebook上載2張照片，其中一張照片竟顯示，有乘客竟把一個已經用過的口罩，以掛勾懸掛在車廂內其中一個扶手吊環上，隨風輕擺。他嘲諷指：「大家睇吓坐930嘅人，幾有公德心，用完啲口罩就掛響度。」

至於另一張照片則顯示，有乘客把已用過的口罩及紙巾隨意棄置在車廂地面，車長直言：「啲人真係好無品，上車唔帶口罩都算，仲要扔落地下」。兩張照片在網上曝光後，不少網民狠批有關乘客欠缺公德心，亦有網民咋舌指，以掛勾懸掛口罩的行為十分匪夷所思。

醫生親授正確棄置口罩方法

事實上，不當處理用過的口罩，或會增加病毒傳播的機會，TOPick早前曾經向急症科專科醫生馮顯達請教有關正確脫下和處理口罩的步驟，步驟如下：

如情況容許，脫下口罩前先清潔雙手

不要接觸口罩外面

脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内)

如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

把口罩掉入有蓋垃圾桶

清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。他又指，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

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責任編輯:王俊賢