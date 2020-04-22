大埔青年宿舍PH2入伙在即　超齡議員參觀讚靜中帶旺

▲ 柯創盛（左二）、鄭泳舜（右二）、陳克勤（右一）參觀位於大埔的首個青年宿舍項目。

全港首個青年宿舍「PH2」，上月落成，營運機構青年協會正分批安排租戶入住。有立法會議員早前獲邀到場參觀，大讚單位「性價比高」，地理位置「靜中帶旺」，租金亦都非常合理咁話。

民建聯鄭泳舜、柯創盛、陳克勤等人，日前往「PH2」參觀。該項目提供78個單位，可住80人，設有單人、2人和3人共居單位。單人單位面積187至232平方呎，每月租金為4,248至5,831港元。部分高層一人單位可望開揚山景，有獨立廁所、附裝修、齊傢俬。

大埔青年宿舍落成入伙 開揚山景齊傢俬單位租4300元起

鄭泳舜話，早前社會討論青年宿舍項目時，有意見稱這個項目鄰近火車軌，火車路過時或有噪音。不過經他實測後發現，部分單位設「梗窗」，入到去單位也不覺得嘈吵，反而感覺好寧靜舒適。佢又話，宿舍更加設有唔少共用空間、交誼廳同設施，非常吸引，可以畀青年進行互動交流。

青年宿舍政策自2011年提出，事隔9年，終於落成首個項目。鄭泳舜認為政府已規劃的7個項目當中，只有一個落成，「青年都等到變中年」，認為政府唔能夠再嘆慢板，必須加快進度和增加供應數量。

碰個正著的是，青年宿舍政策由民政事務局負責，同屬民建聯背景的新局長徐英偉今日（22日）新官上任，他年僅43歲，年紀較兩名前任局長曾德成、劉江華也年輕廿載有多。或許以徐英偉的年紀，可能會更加為青年人著想，日後規劃更多青年政策。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰