【DSE2020】林鄭呼籲企業及市民讓路　DSE開考期間彈性上班

▲ 林鄭月娥（中）曾到其中一個試場參觀。（fb圖片）

DSE中學文憑試後日（24日）開考，特首林鄭月娥稱，本來這是對高中學生十分重要的考試，但今年因為疫情，而波折重重。距離開考只有兩天，林鄭稱確診個案已接近十天，停留在外地輸入的個位數字，認為考試可以安全、順利進行。

她提到，教育局、考評局及將用作試場的學校，都已做好防疫措施，而港鐵及巴士公司亦已宣布在考試期間，加密早上班次，便利考生赴考。各政府部門已要求同事遲一些出門上班，避免出現擠塞。

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林鄭呼籲企業及市民，在核心科目的考試日，即4月27、28、29日和5月2、4、5日，盡可能採用彈性時間上班，避開早上6時半至8時的繁忙時間，讓考生前往試場時交通更為順暢。

她又提醒考生要注意個人衞生，出門戴口罩、勤洗手，按試場安排進入、上洗手間等，預祝同學一切順利。

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責任編輯：吳卓峰