浸大推電競發展計劃培訓人才　學生冀將興趣變職業

香港浸會大學事業策劃中心有見電競行業發展蓬勃，於去年底首次推出「電競人才發展計劃」，從而協助學生深入了解電競產業的前景和挑戰，而18名完成電競短期課程的學生獲挑選成為活動籌委，在導師指導下在校內籌辦一個正式的電競比賽，即將在4月25日至5月3日在社交平台直播，實踐所學。有參與的學生希望未來從事電競行業，「將興趣變成職業」，今次活動有助其認為電競業界不同環節，例如所以涉及的機構、人手，從中建立人脈關係，為未來發展「鋪路」。

學生事務處事業策劃主任麥艷萍表示，電競是全球新興行業，據市場估計，2020年全球電競業收入達11億美元(約86億港元)，故希望藉計劃讓學生接觸和了解電競的各個層面，將會安排學生往南韓首爾考察當地的電競產業鏈。

18名學生經過市場調查後，最終敲定以足球遊戲舉行「浸大FIFA20大賽」，並一手包辦活動策劃、賽制安排、市場推廣，期間，獲得銀行、電競耳機品牌的贊助，最終比賽獲浸大師生校友共127人報名。不過因疫情關係，決賽未能按計劃在專業的電競場地進行，比賽移師至網上進行及轉播。

負責賽事籌劃的黎嘉熙稱，坊間對於電競的了解仍很片面，「以為就係打機比賽」，但其實當中蘊含多方面的發展，例如遊戲營運、宣傳、周邊電子產品贊助等，而本地電競發展雖然方興未艾，但他認為是好個時機大展拳腳，將行業辦得有聲有色，加上他就讀數學及統計學，未來希望在電競行業中從事數據分析的工作。

擔任賽事評述員的洪戩昊亦表示，目標是成為足球賽事評述員，但有感行業「行頭窄」，入行機遇不多，故把握今次性質類近的機會累積經驗，並從中認識不少體育界評述員，加強人脈希望覓得發展機會。

另外，受新冠肺炎疫情打擊環球經濟轉差，會否影響畢業生「搵工」，浸大學生事務處助理輔導長及事業策劃中心主管鄧藹儀坦言，疫情下今年畢業大學生就業出路整體較差，據她了解不少僱主都因經濟環境而延遲招聘計劃，呼籲學生要不斷裝備自己，一出現機會就要好好把握。

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記者：蘇文軒