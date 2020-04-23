【開心速遞】《愛回家》周嘉洛張景淳資產曬冷　張曦雯儲逾百對鞋教入貨心水

▲ 一眾藝人在IG潮玩#資產曬冷Challenge，張景淳儲動漫Figure、張曦雯儲鞋，咁究竟「廢青安」周嘉洛儲乜東東？

新冠肺炎疫情仍然持續，大家留在家抗疫一點也不覺悶，社交平台成為了技藝競技場，除了變身大廚煮美饌、焗蛋糕、做手工、車口罩外，近日IG潮興#資產曬冷Challenge，將自己最珍貴的收藏、投資公諸同好，分享投資經驗、資產淨值、產品數量、投資風險及心得等等。一眾藝人當然不甘後人，張景淳、張曦雯、「廢青安」周嘉洛都齊齊將自己的資產曬冷，究竟他們儲乜東東？

▲ Kelly收藏逾百對靚鞋，最珍視的就是陪她踏上華姐冠軍舞台的一對！（IG圖片）

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張曦雯：儲逾100對靚鞋

藝人張曦雯（Kelly）喜歡打機，眾所周知，也在幕前大展其身手，原來，她也有投資靚鞋的習慣。Kelly表示，自己儲鞋已有10年資歷，已擁逾100對。咁到底價值多少錢呢？

Kelly認為，鞋子本身的價錢並非最重要，她著重的，是每對鞋背後的故事，這才是它的價值所在。至於她認為最高價值、最珍視的一對鞋，就是陪她踏上華姐冠軍舞台的一對。

▲ 儲靚鞋的最大風險是甚麼？風險，Kelly就話，梗係萌主子Louie的爪爪啦！（IG圖片）

對於選擇鞋子，Kelly教路不一定要買貴價貨，Brand只是參考，她自己選鞋首重設計、質地及舒適度，有時平價鞋都可以有意外驚喜。

至於呢項投資的風險，Kelly就話，梗係萌主子Louie的爪爪啦！

▲ 張景淳童年時代已開始儲，坦言尤其喜歡日本超合金，絕對是他最貴重的童年回憶。（IG圖片）

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張景淳：成間房都係動漫Figure

在《愛回家》飾演龔燁一角的張景淳（Stanley），就曬冷儲滿一個房間的動漫Figure。原來，張景淳童年時代已開始儲，坦言尤其喜歡日本超合金，絕對是他最貴重的童年回憶。

張景淳自言，11歲之前都係單親家庭，媽媽要返工，經常只得自己一個人，陪伴他最多的，就是卡通片及超合金玩具，第一次使用零用錢入手的Figure，就是他最寶貴的珍藏。到成長後，很回味這份童年回憶，便開始購入收藏，包括：《聖鬥士星矢》、《男兒當入樽》、《相聚一刻》、《山T女福星》、《飛翼人》、《殺戮都市》等等。

▲ 張景淳不時上載新購的心頭好，這是動漫節的磁浮鐵甲萬能俠kids logic的磁浮系列。（IG圖片）

張景淳指出，之前儲到成間屋好似貨倉一樣，因為很多尚未拆盒，不過後來真係太多，便決心賣走七至八成收藏品，現在成間屋只係保留一個房的珍藏，日後即使再添新貨，也會賣出部分舊藏，維持一間細房的數量。

至於投資心得方面，張景淳表示，Figure背後都充滿故事性及代表性，每一件都是創作者的心血，毋庸置疑全都是藝術品！每件Figure 無論日版，歐版定美版都充滿收藏價值！不過，他提醒各位愛好者，無論買限量版、復刻版、珍藏版或代理版也好……但最緊要是小心翻版！

周嘉洛：儲逾1200本劇本

而在《愛回家》飾演「廢青安」的周嘉洛，就真係估佢唔到，他的投資收藏品，竟然係——劇本。「廢青安」表示，自己儲劇本已有5年以上經驗，現在大約儲了1200本，希望將來會有更多！

▲ 「廢青安」周嘉洛表示，經歷過每一本劇本之後，才成就今日的周嘉洛。（IG圖片）

去年，周嘉洛以黑馬姿態，在《萬千星輝頒獎典禮2019》憑《開心速遞》金城安一角，奪得「最佳男配角」，也盡見其努力成果。年僅24歲的他，2015年從澳洲回港參加第28期藝員訓練班入行，肯捱、肯拼搏的他，能極速上位當然也因為對演戲熱愛的那團火。

對於所儲的逾千劇本，周嘉洛都認為是無價寶，每本劇本都係他珍而重之的機會，他笑言，這些收藏最大的投資風險就是肉體上的疲勞，但心靈又好充實，也因為經歷過每一本劇本，他才可以成就到現在周嘉洛，盼望向著成為一位更好的演員的路途進發。

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記者：Elenor

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