【齊心抗疫】留守武漢照顧滯留港人到最後一刻　香港駐武漢辦主任終回港在家隔離：我回家了

▲ 香港駐武漢辦主任馮浩賢終回港在家隔離。

新冠肺炎疫情持續，武漢市於1月23日起封城，至本月8日終解封，香港駐武漢辦主任馮浩賢（Vincent Fung）堅持留守武漢照顧滯留港人到最後，他昨晚（22日）在其facebook專頁發帖，稱已成功回港在家隔離。

馮浩賢在帖文中稱，晚上八點，宅在家中看電視，，關鍵是

我．回．家．了！

他稱，「宅」字並不十分貼切，應該是「奉令」在家隔離，憶述因直航機全部取消，故先飛深圳，轉車過關，中間手續頗多，由進入武漢機場起，每個位均有查問，過程中可「過五關斬六將」。

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帖文又稱，深圳檢疫知其是從武漢飛過來，立即通報香港一邊，以便做好接收手續。幸其文件齊全，故兩地檢疫均放行。

她在帖文中感謝太太的安排，回家的生活一切都十分妥貼，只是活動空間減少，如做運動要想辦法。他稱，14天隔離很快就過去，

各位老友記，我們五月見！

武漢市於1月23日起封城，香港駐武漢辦主任馮浩賢當時拒絕坐上最後一班機，決定留下來照顧當地的港人和同事。而在武漢封城超過半個月，馮浩賢遺憾無法與女兒慶祝生日，只能透過照片遙祝女兒生日快樂。

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責任編輯：黃存新