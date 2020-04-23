【BB大晒】羅仲謙親述陪楊枱入產房經過　新手爸爸謙仔難忘剪臍帶心情

▲ 羅仲謙親述陪楊怡入產房心情。

羅仲謙與楊怡結婚四年，昨日二人升格為「新手爸媽」，順利誕下女兒「小珍珠」。「愛妻號」羅仲謙興奮莫名，不過依然十分專業繼續開工，羅仲謙昨晚拍攝《陀槍師姐2020》，向傳媒分享為父心情。

楊怡與羅仲謙昨宣在社交網站宣佈喜訊，透露女兒「小珍珠」已經來到世上，期待已久的「禮物」終於到來，剛成為新手爸媽的二人興奮又緊張。

羅仲謙昨晚拍攝《陀槍師姐2020》時，剛為人父的謙謙難掩喜悅，楊怡本來預產期在5月，現時女兒提早在4月16日出生﹐兩夫婦亦緊隨醫生意思，選擇剖腹生育。

謙仔指現時未替女兒改名，留給長輩安排。他稱因為女兒現在仍很小，故外婆等親友都叫她做小珍珠。

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▲ 羅仲謙楊怡榮升新手父母。（取自IG）

羅仲謙陪太太入產房

謙仔也指自己親自陪太太入產房，並帶齊裝備，包括攝影機同攝錄機，而且親手剪臍帶，他笑言幸好拍過《On Call 36小時》，感覺上已有入手術室經驗。

羅仲謙表示自己學習緊照顧BB，餵奶和換片等等都會幫忙。

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▲ 謙仔難掩為父喜悅。（取自IG）

羅仲謙剪臍帶

他談及剪臍帶時，不算很緊張，當抱上女兒時，感受到她的體溫，相信女兒睜開眼第一個看到的人便是自己，才知道為人父親的心情，原來可以十分溫柔。

羅仲謙指，楊怡產後兩三日已可自理，現時仍在休息，謙仔也不捨得開工，故昨日拍戲也遲到了少許，感到十分抱歉。