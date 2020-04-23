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【日本疫情】育嬰園爆感染群組8名嬰兒集體染疫　疑被育嬰園確診員工傳染

親子 11:19 2020/04/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

日本一間育嬰園有8名嬰兒沒症狀染疫，疑被園內一名確診工作人員傳染。

新冠肺炎疫情持續，全球確診病例已突破260萬，死亡人數逾18萬。其中日本有近1.2萬人確診、近300人染疫亡，近日當地一間育嬰園有8名嬰兒集體染疫，在沒症狀下確診，疑被園內一名確診工作人員傳染。

據日本新聞網Japan Today報道，日本東京濟生會中央醫院昨日（22日）表示，其附設的一間育嬰園近日發現8宗新冠肺炎確診病例，染疫的全為育嬰園照顧的嬰兒。

中央醫院的一名女發言人指出，該育嬰園一名工作人員於4月16日進行新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性反應。因此園方對他們所照顧的29名嬰兒，進行新冠肺炎病毒檢測，結果其中8名嬰兒呈陽性反應，估計是被確診員工傳染。

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8名嬰兒沒症狀確診

確診的8名嬰兒中，沒有出現發燒等主要症狀，但他們已經全部被送至醫院接受治療，有待進一步觀察。

該機構又表示，他們47名員工中，有7人接受新冠肺炎病毒檢測後，呈陽性反應。由於他們出現發燒或呼吸系統疾病等症狀，而被要求留在家中休養。

在日本，由於虐待、疏忽照顧或父母離婚等原因，有嬰孩無法在家中居住，通常會於日本的寄養所或育嬰園接受照顧。

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責任編輯︰駱秀玲

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