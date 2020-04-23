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【真假口罩】黑心口罩充斥市面　網民踢爆假冒盾牌口罩官方教分真假【附分辨教學】

健康 10:33 2020/04/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

網民指本港口罩供應商「Body Shielder盾牌」有冒牌貨出現，並將疫情前在官方買入的口罩，與疑似假貨口罩進行比對。

新冠肺炎疫情持續多個月，口罩成為市民日常必備品，不少非法商人被揭發出售黑心假口罩。而近日有網民就分享，本港口罩供應商「Body Shielder盾牌」亦有冒牌貨出現，網民將疫情前在官方買入的口罩，與疑似假貨口罩進行比對，呼籲大家買口罩時要分外小心留意。

【口罩防疫措施】盾牌官方解構8款口罩標準　全部符合ASTM F2100 Level 2標準達中級防護

有網民昨日在Facebook「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」分享稱，盾牌口罩有假貨，並從包裝袋、口罩正背面進行比對如下：

從包裝袋正面來看，真假貨印刷幾乎一樣，但兩者比對之下，明顯假貨的包裝較鮮色。而由背面來看，真假貨文字印刷有出入，假貨袋身右側的色號較少。

包裝袋正面。（圖片來源：口罩真假分辨區 by 口罩柯南）

包裝袋背面。（圖片來源：口罩真假分辨區 by 口罩柯南）

從口罩本身來看，真假貨顏色相差不遠，然而真貨下方印有「Body Shielder」品牌字樣，假貨則沒有。但值得留意的是，「盾牌Level 2成人口罩實驗（M31加強保護版）」的新包裝，同樣沒有印上品牌字樣。

口罩正面。（圖片來源：口罩真假分辨區 by 口罩柯南）

口罩背面。（圖片來源：口罩真假分辨區 by 口罩柯南）

發帖網民表示，官方已確定她買入的口罩是假貨，並隨附一張與諮詢盾牌官方的對話截圖。發帖者指，見到市面上有許多地方出售這款假口罩，一個賣8至9元，呼籲消費者購買要小心謹慎，提防買入假貨。

【真假口罩】市面充斥高仿劣質口罩　理大專家：有口罩總好過無口罩

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王俊賢

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