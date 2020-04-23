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【疫市大減價】一田購物優惠日eShop4月29日開鑼　23萬件貨品2折起【附5項體驗詳情】

精明消費 10:43 2020/04/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

一田購物優惠日將於5月28日開鑼，eShop率先搶於4月29日開鑼。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，大家減少出門，多了在家中購物。半年一度的一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，而一連12日的「一田購物優惠日eShop率先搶」的優惠期比往長，於4月29日開鑼。

eShop於4月29日至5月10日率先開賣，比以往的優惠日期長，貨物選擇更多，靚媽靚太們可以在家中購買美妝、家品及家電。

是次優惠活動，eShop新增了5項體驗：

1.　貨物選擇大幅增加160%，達1,300款。23萬件貨品2折起，當中超市貨款增幅近3倍的同時，首次引入急凍及冷凍食品；美妝品牌套裝加推近200款，低至23折發售。
2.　整體優惠日期由以往7日增長至12日。
3.　增設抗疫用品主題商品，同時加強每日必搶主題貨，包括BB用品、美妝及超筍家電家品。
4.　首次於實體店舉行購物優惠日前，安排送貨或自取。
5.　增設北角店的自取點。

一田在本周於網店設有限量發售的抗疫產品，包括口罩連搓手液套裝，客戶可於網店選購。

一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，實體店百貨部將實施人流管制，暫定三大分店的百貨部（沙田／大埔／荃灣）於一田購物優惠日期間，採用網上的預先登記，減少人流聚集，保障客戶安全，詳情將稍後公布。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

責任編輯：陳珈希

著數優惠 開倉 減價開倉 一田

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