【疫市大減價】一田購物優惠日eShop4月29日開鑼　23萬件貨品2折起【附5項體驗詳情】

▲ 一田購物優惠日將於5月28日開鑼，eShop率先搶於4月29日開鑼。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，大家減少出門，多了在家中購物。半年一度的一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，而一連12日的「一田購物優惠日eShop率先搶」的優惠期比往長，於4月29日開鑼。

eShop於4月29日至5月10日率先開賣，比以往的優惠日期長，貨物選擇更多，靚媽靚太們可以在家中購買美妝、家品及家電。

是次優惠活動，eShop新增了5項體驗：

1. 貨物選擇大幅增加160%，達1,300款。23萬件貨品2折起，當中超市貨款增幅近3倍的同時，首次引入急凍及冷凍食品；美妝品牌套裝加推近200款，低至23折發售。

2. 整體優惠日期由以往7日增長至12日。

3. 增設抗疫用品主題商品，同時加強每日必搶主題貨，包括BB用品、美妝及超筍家電家品。

4. 首次於實體店舉行購物優惠日前，安排送貨或自取。

5. 增設北角店的自取點。

一田在本周於網店設有限量發售的抗疫產品，包括口罩連搓手液套裝，客戶可於網店選購。

一田購物優惠日將於5月28日至6月3日舉行，實體店百貨部將實施人流管制，暫定三大分店的百貨部（沙田／大埔／荃灣）於一田購物優惠日期間，採用網上的預先登記，減少人流聚集，保障客戶安全，詳情將稍後公布。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

責任編輯：陳珈希