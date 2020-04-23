【第二輪防疫抗疫基金】健身業界批防疫基金補貼不足　倡政府代付員工8成薪金

▲ 健身業界批抗疫基金為每間健身中心發放10萬元補貼不足。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，政府早前宣布，為免疫情反彈，延長美容院、遊戲機中心、健身中心等11類處所暫停營業的措施兩周至5月7日，引起多個業界不滿。健身業界批抗疫基金為每間健身中心發放10萬元補貼不足，建議政府按中心規模等比例作出相應的合理補貼，以及代付員工8成薪金。

【限聚令】延長關閉11個類別處所、餐飲及限聚令等社交距離措施至5月7日

健身中心、拳館、瑜珈中心、舞蹈教室的東主及從業員指，自3月底起，政府在未有諮詢過業界的情況下要求業界關門14天，至早前再延長相關措施至5月7日，令一眾東主及從業員無所適從，又認為政府公布的第二輪抗疫基金為每一間健身中心發放10萬元補貼是嚴重低估了受影響的人數，建議政府按中心規模等比例作出相應的合理補貼，以及代付員工8成薪金。

【新冠肺炎】何栢良指政府延長限聚令等措施14天安排合理

健身搏擊運動業界大聯盟召集人，兼泰拳拳館東主及教練柯尊鼎透露，其拳館面積為4,500呎，月租13萬，直斥一筆過10萬元補貼「一個月租都不夠交」，而自1月起，拳館每月虧損15至20萬，他預計會繼續虧損，坦言有計劃結業及移民台灣，

10個月要蝕200萬，我不如結業，留番筆錢，移民去有制度的地方，為什麼還要留港交稅？

他批評政府事前零諮詢，「完全無做功課，幾乎拖垮整個運動行業，最大問題不是我經營不善，而係政府把關不力，不及早封關。」

前香港泰拳代表隊運動員，兼健身中心東主張冠東透露，其中心約8,500呎，全職員工約20多人，並有10名自僱人士於中心工作，而自3月28日「關門令」起，每月約虧損50至60萬，他坦言業界「寧願不要10萬元補貼」，希望能仿效食肆防疫規定，如要求學生戴口罩，保持一定距離等，因一刀切要求健身中心關門，其所有員工必須放無薪假，是「掙扎都無得掙扎」，張冠東又批評「一筆過10萬元資助唔知點申請，又唔知幾時有」。

【新冠肺炎】許樹昌：必須再延長限制社交距離措施 最理想至最後一宗本地個案起計28日

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：郭詩詩、鄧凱文