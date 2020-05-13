【健康專訪】潮濕天氣容易引致耳道霉菌發炎　耳鼻喉專科醫生：霉菌破壁像發芽長菇

▲ 吳港生指耳道深受霉菌歡迎。（梁偉榮攝）

近日天氣雖然已回暖，但在雨季下依然潮濕，濕氣有機會令耳道出現痕癢情況，令人不自覺因痕癢難耐而挖耳，但中大醫務中心耳鼻喉專科醫生吳港生指出此做法有機會會造成傷口致耳道發炎，他坦言「耳道深受霉菌歡迎」，在潮濕又溫暖的情況下細菌則會容易滋生，造成發炎情況。

吳港生提到針對耳道疾病，病人最常見看醫生的原因為耳道淤塞，此情況通常會影響聽力，有機會引發耳鳴；而第二種情況，為在耳垢聚積於耳道下，經洗頭或其他情況下再入水，令分泌物聚積在內，令到外耳道發炎，亦有機會為受霉菌感染，則會有以下的症狀，

聽力會變差

耳塞

痛楚

耳鳴

聽力下降

痕癢

黃綠色的分秘

他表示即使外耳道的發炎情況再嚴重也不會失去聽力，因外耳最重要的功能為接收音波。耳垢聚積的情況有分單邊淤塞或兩個耳道同步淤塞，如果兩個耳道已同步淤塞，兩邊耳道的聽力相若，病人難以即時感受到有問題。

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吳港生又解釋霉菌遠比普通發炎難處理及根治，指耳道的霉菌主要以兩個形態出現，一為發芽的破壁形態，二為胞子形態，

破壁形態的霉菌像一支支棉花，上面有菇粒狀物體，真的像發芽般。

▲ 霉菌在病人耳道內壁有一層薄衣的胞子情況。（圖片受訪者提供）

他指霉菌一段比較頑強，會抵抗殺菌藥物，在胞子形態是就算使用藥水也未能完全殺滅霉菌。他又提到對付霉菌藥則需要消炎藥，但霉菌通常一次未能完全根治，需要清除好燶頭後，再用消炎藥水，藥物才能滲入將菌霉殺死，所以病人或需要複診兩至三次。

▲ 霉菌發芽像一支支棉花，上面有菇粒狀物體。（圖片受訪者提供）

吳港生又提醒大家，耳道理應絕對不應該自行清潔，因為會將耳垢越推越入，同時挖耳垢有機會破壞表皮，導致發炎。他說到耳道痕癢情況通常為敏感情況，只要忍耐一會兒相關的痕癢感覺就會減輕；如果耳道不幸入水，亦可以以風筒用低風吹乾水份。

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記者：郭家穎