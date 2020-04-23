【小豬出軌】周揚青控訴羅志祥生活荒淫　9年情玩完：不尊重女生經常「多人運動」

▲ 周揚青爆羅志祥4大淫行，九年情玩完：「與化妝師及女藝人有不正當關係。」

「台灣舞王」羅志祥（小豬）出道多年緋聞不斷，首度公開的戀情就是相戀了9年的內地網紅周揚青。近日屢傳二人分手消息，女主角周揚青今日在微博發千字文，透露二人分手多時，並列出四大羅志祥的「渣男」行為，爆出對方多種離譜的偷食行徑。

周揚青與羅志祥公開戀情至今，曾屢度傳出分手消息，但每次均遭二人否認，直到最近分手傳聞再度傳出，除了發現他們在社交網站上至少三個月沒有互動，羅志祥還被拍得於包棟別墅中與超過20名水著女開派對。

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▲ 去年九月周揚青生日時，是羅志祥最後一次發放合照。（instagram圖片）

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周揚青千字文力數羅志祥

沉默已久的當事人周揚青今晨在微博發表千字文，劈頭一句便爆出與羅志祥已經分手一段時間，但因為新冠肺炎肆虐的這段期間，不想公佈分手消息以佔用公共資源。她又提到自己並不是因為剛分手的一時衝動，或是不冷靜一的報復心態，只希望以書信向深愛9年的羅志祥訴說自己的心底話。

文中周揚青提及，二人相戀時曾經幻想過分手的畫面，羅志祥笑指覺得女方會寫一首超長的Rap來罵他，更幫周揚青編好歌詞：「但是你猜錯了！我沒有寫歌哦。我還是選擇給你寫一段文字，以前都是幫你編輯微博文案，這次也算是我寫給你的最後一篇長篇文字了。」

▲ 周揚青是內地網紅，在網上售賣時裝。（instagram圖片）

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周揚青列羅志祥4大淫行

過去一直不會檢查男友手機的周揚青，意外發現原來羅志祥一直有另一部用來「撩妹」的電話，同時還爆出至少四項羅志祥的出軌證據：

周揚青不在身邊的幾乎每一天，羅志祥都會約女生到家裡，關鍵都是不同的女生。

羅志祥去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生。

羅志祥跟曾向周揚青介紹相戀、他的旗下女藝人，甚至化妝師，都有長期不正當男女關係。

羅志祥與兄弟們對於被叫出來玩的女生不尊重，而且會經常舉行「多人運動」。

▲ 羅志祥多年來曾捲入多宗桃色新聞。（instagram圖片）

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周揚青屢次揭破羅志祥出軌

文中，周揚青還透露已非首次揭破羅志祥出軌的惡行，亦後悔沒有在第一次發現時就決定分手

周揚青指多年來與羅志祥每天都會聊天到凌晨三、四時，猜疑對方到底是否不用睡覺，才有這麼多的精力去約會各種女生。周揚青強烈指控羅志祥，周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁。

羅志祥入行至今一直緋聞不斷，多位台灣女星曾被列入「豬圈」行列，名單即睇【下一頁】

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