【霸氣投訴】葉璇做主播做網上直銷　發現產品出錯即打電話給老闆投訴

▲ 葉璇在直播上直接向品牌投訴。

北上發展多年的葉璇，最近開始兼任網上主播，直播推銷產品。在最新一次直播中，她就在推銷某產品時，發現品牌的文件上有錯誤，所以即場致電投訴，非常霸氣！

葉璇於21日晚在內地購物平台淘寶直播，在逾4小時的直播中，葉璇為多種產品推銷，有故事書、風筒、氣炸鍋、罐頭、腳貼及奶茶等，多不勝數。

▲ 葉璇在直播上試用腳貼。（微博圖片）

而敬業的葉璇在推銷產品時都非常落力，不但即場大啖試食產品，更除下鞋豪邁地試腳貼，在鏡頭前非常放得開。

直播投訴品牌

不過，當她推銷至某產品時，就發現品牌的文件上有錯誤，懷疑對方產品的前期工作未做好，故拿起手機即時拍下照片，並傳送予對方。

但品牌卻未有承認錯誤，葉璇在覺得無法溝通下，便直接向對方表示不能再替他推銷。而且，她更當眾把對方列入黑名單，令不少網民都大呼霸氣。

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▲ 葉璇發現品牌有問題後直接錄音投訴。（微博圖片）

爆拍攝內幕

葉璇雖然早於內地發展多年，但她在微博上仍非常敢言。早前她因為舊作《第九個寡婦》內有烹蝗蟲的片段，因此被網民翻出來轉發。

葉璇得知後，就回應指：「吃蝗蟲那是萬惡的舊社會！」並回憶起拍攝時的經過：「當我在演這場戲時看到的蝗蟲屍體和聞到的氣味，讓我很負責任的告訴大家這個絕不能吃。」

▲ 葉璇被逼食竹鼠。（《今天吃什麼》截圖）

另外，她又曾自爆在參與一個內地真人騷時，被製片人要求在鏡頭前吃來歷不明的竹鼠和蝙蝠等野生動物，她當時就指：「有些演員拒絕吃，願意吃的演員就跟節目組欺負我們、還對外說我們不敬業耍大牌。」

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