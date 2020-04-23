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【新冠肺炎】本港中斷社區傳播鏈露曙光　何栢良：5月7日後可考慮放寬部分防疫措施

社會 11:04 2020/04/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

何栢良指本港在中斷社區傳播鏈方面有曙光。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（23日）在電台節目認為整體本地傳播紓緩，近期的確診個案也只維持在單位數升幅，同時有見零星本地感染個案亦能夠追蹤源頭，在中斷社區傳播鏈方面有曙光，

香港整體情況正在舒緩，現時應一齊做好（防疫），社區傳播鏈中斷的日子是有曙光的。

有見文憑試明天開考，何栢良指應考群組在本地感染個案接近零，認為應考學生在防疫上做得好。

【DSE2020】中學文憑試即將開考　醫生溫馨提示防疫清單及注意貼士

何栢良續指根據沙士期間，世衞也是按照以下準則以解除香港的旅遊警示，

  • 確診數字明顯下降趨勢
  • 沒有輸出個案到其他地方
  • 本地個案是否零星單位數
  • 是否追蹤到本地個案感染源頭
  • 最後一個本地感染個案的28日後都無新增本地感染個案

何栢良指如果能維持現時的形勢，在5月7日後可以考慮放寬部分防疫措施，但仍需要待4月19日起計28日後都無新增本地感染個案，才能完全解除防疫的限制措施。

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責任編輯：郭家穎

何栢良 疫情 大學 電台節目 傳染病 香港大學

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