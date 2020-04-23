【新冠肺炎】本港中斷社區傳播鏈露曙光　何栢良：5月7日後可考慮放寬部分防疫措施

▲ 何栢良指本港在中斷社區傳播鏈方面有曙光。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（23日）在電台節目認為整體本地傳播紓緩，近期的確診個案也只維持在單位數升幅，同時有見零星本地感染個案亦能夠追蹤源頭，在中斷社區傳播鏈方面有曙光，

香港整體情況正在舒緩，現時應一齊做好（防疫），社區傳播鏈中斷的日子是有曙光的。

有見文憑試明天開考，何栢良指應考群組在本地感染個案接近零，認為應考學生在防疫上做得好。

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何栢良續指根據沙士期間，世衞也是按照以下準則以解除香港的旅遊警示，

確診數字明顯下降趨勢

沒有輸出個案到其他地方

本地個案是否零星單位數

是否追蹤到本地個案感染源頭

最後一個本地感染個案的28日後都無新增本地感染個案

何栢良指如果能維持現時的形勢，在5月7日後可以考慮放寬部分防疫措施，但仍需要待4月19日起計28日後都無新增本地感染個案，才能完全解除防疫的限制措施。

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責任編輯：郭家穎