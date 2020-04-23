【小豬出軌】羅志祥被周揚青爆私生活荒淫　入行26年收割林心如+安心亞等台灣女神

▲ 羅志祥被爆私生活淫亂。

「亞洲舞王」小豬羅志祥遭前度周揚青踢爆私生活淫亂，更多次目睹小豬羅志祥的「偷食」證據。桃花緣旺盛的小豬羅志祥，入行26年來一直緋聞不斷，多位台灣女星曾被列入「豬圈」行列。

于大夢

▲ 于大夢樣子甜美。（于大夢IG）

台灣世新大學校花于大夢，有「真人版娜美」之稱，外傳她設局逼正印周揚青退出。

【狠斷情絲】周揚青控訴羅志祥生活荒淫 9年情玩完：不尊重女生經常「多人運動」

周揚青指多年來與羅志祥每天都會聊天到凌晨三、四時，猜疑對方到底是否不用睡覺，才有這麼多的精力去約會各種女生。周揚青強烈指控羅志祥，周揚青千控訴羅志祥千字文全文即睇【下一頁】。

楊丞琳

▲ 楊丞琳與小豬份屬好友。（楊丞琳IG）

楊丞琳和小豬曾被挑撥而互當對方空氣長達三年，後來楊丞琳主動求和，令二人由仇人進升為好朋友。2009年，二人合拍《海派甜心》合作無間，成為大家心目中的螢幕情侶。

林心如

▲ 林心如令謠言不攻自破。（林心如FB）

小豬曾2次被拍到開車到訪林心如家，但林心如一句「我不吃內臟的。」澄清緋聞。2016年林心如公開和霍建華交往，同年7月在峇里島舉行婚禮，正式結為夫婦。

Selina

▲ Selina一直稱小豬為好友。（任家萱FB）

小豬與Selina多次被傳出交往傳聞，但二人一直以好朋友稱呼對方，前往對方家全因為打麻將。任家萱爸爸曾在《康熙來了》表示，自己曾為女兒被列入「豬圈」而難過。

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期 魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄

安心亞

▲ 安心亞與小豬同為跳得之人。（安心亞 IG）

小豬和安心亞同樣是唱跳藝人，惺惺相識。而安心亞曾被拍到凌晨到小豬家作客。

李毓芬

▲ 李毓芬與小豬因拍廣告而認識。（李毓芬IG）

曾被台媒多次拍到進出小豬家，更一起戴情侶項鍊、衣服和鞋。

Makiyo

▲ 小豬一直拒認Makiyo為女朋友。（Makiyo FB）

Makiyo己公開承認和小豬有過一段舊情，當時小豬更在兄弟歐弟當兵期間將其女友Makiyo搶走。性格爽直的Makiyo亦多次在節目中投訴小豬在拍拖期間「管很多」，甚至不準自己穿著大曝露。

愷樂

▲ 愷樂曾任兒童台的蝴蝶姐姐。（愷樂FB）

「蝴蝶姐姐」愷樂和小豬主持《娛樂百分百》多年，默契十足，愷樂亦經常穿著小豬的潮牌「Stage」衣服。周揚青的控訴文中指出小豬和旗下女藝人有染，而愷樂隸屬小豬旗下。

經理人小霜

▲ 小霜（左一）經常出現在小豬身邊。（IG圖片）

曾有媒體分析小豬經理人小霜與小豬的曖昧關係。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF