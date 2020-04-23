【食用安全】一家三口疑服假金蟬花中毒　中醫解構：金蟬花不宜作食療　亂服可傷腸胃

▲ 註冊中醫師陳俊傑表示金蟬花不宜用作食療。

金蟬花近年被吹捧至可媲美冬蟲夏草，聲稱可補腎壯陽、抗腫瘤及提高免疫力等，吸引不少人服用。本港昨日有一家3口飲用聲稱含有金蟬花湯水後的懷疑中毒個案，有註冊中醫師指出，金蟬花不宜用作食療，其功效被過度吹捧，以至炒貴近千元一斤。

【食物中毒】一家三口疑服用購自內地假「金蟬花」中毒 出現暈眩氣促入院

註冊中醫師陳俊傑在接受TOPick訪問時指出，金蟬花是中藥，其功效為安神、定驚及明目的作用，原用作醫治小朋友在晚上因驚嚇而難眠時服用，可有助安眠；而近代有研究指出金蟬花的其他功效，包括保肝保腎、抗癌、抗腫瘤、抗衰老等，但他強調這些近年才研究之功效，其服用多少、服用後的副作用，及如何服用等仍未有可信的報告，認為其功效被明顯誇大。

他指出，「金蟬花」通常是藥用，與其他藥材一同煎煮，常見份量是1錢或1兩，不宜用作食療，而其價格由數十元一斤至炒賣成一千元一斤，最常見的是300至500元一斤。至於有市民在服用金蟬花湯水後的懷疑中毒個案，他指出，因金蟬花並非食療，用作煲湯會比較寒涼，影響脾胃，或可能會出現暈眩、噁心等情況。

陳俊傑提醒市民不應自行在國內或不熟識地方購買金蟬花，因市面上很多都是藥渣包裝成藥材購買，或是將真假金蟬花混合出售，市民用肉眼未必可以分辨，為免被騙，最好不要自行購買，如有需要最好由註冊中醫師處方。

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記者：郭詩詩