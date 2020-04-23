【小豬出軌】周揚青怒斷羅志祥9年情　千字文盡爆小豬賤男行為

▲ 周倩揚分手全文。

「台灣舞王」羅志祥（小豬）出道多年緋聞不斷，首度公開的戀情就是相戀了9年的內地網紅周揚青。近日屢傳二人分手消息，女主角周揚青今日在微博發千字文，透露二人分手多時，並列出四大羅志祥的「渣男」行為，爆出對方多種離譜的偷食行徑。

周揚青微博全文如下：

「我和羅志祥已經分手一段時間了（一直沒說是因為前段時間突如其來的疫情 不想因此佔用公共資源）這時間長到我現在已經可以用完全平靜甚至略帶調侃的語氣來和大家交代整件事情 。當然也久到我寫這篇文章絕不是因為剛分手的一時衝動或是不冷靜下的報復心態。下面這封信是寫給他的

嘿～ @羅志祥：

我們還在一起的時候 曾經有一次開玩笑 我問你「你說如果萬一有一天我們分手了我會做什麼？」你說：「你一定會寫一首超級長的rap來罵我」你甚至還把歌詞都幫我編好了

但是你猜錯了！我沒有寫歌哦我還是選擇給你寫一段文字，以前都是幫你編輯微博文案，這次也算是我寫給你的最後一篇長篇文字了

分手的起因是怪我看了你的手機，雖然你不止一次告訴過我，兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任，你不喜歡！（我也算是乖乖聽了你九年的話，這麼久都不曾看過你的手機）但這一次因為某些原因，我就是看了～也還好是看了！

如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機，原來我不在的幾乎每一天 你都會約女生來家裡（裏）關鍵還都是不同的，你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生，你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關係，還有你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』……

這些顛覆我三觀的事情全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上…

現在想想自己真的很傻，為甚麼沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢？每一次都被你的承諾和悔過打動，一次次的原諒你的背叛，但仍抱有期望，覺得自己是唯一懂你，可以陪伴你，改變你的人。

你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過吧…不然你怎麼會排掉工作就為了陪我過重要的節日，從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我，一個這麼威風的獅子，甚至願意讓朋友覺得你怕我（你說過怕是因為在乎和愛），你也為我做過很多很多浪漫的事，對我的每一件事上心 有不開心的，難過的，都第一時間和我說，交往這麼多年還是會每天都打電話，手機不離手，為我哭也陪我笑（天啊！我寫你好的這段話竟然快比寫你壞的還要長）

可是，一個這麼愛我的人，又怎麼會做出這些呢…關鍵是你都是哪兒來的時間呢？我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p都不睡覺的嗎？！如果我們是因為性格不合或者你愛上別人分了手 ，我一定會做一個大家口中優秀的『前女友』分手了甚麼都不說 灑脫地講一句，我們還是好朋友～但抱歉 這次的情況太特殊了。

因為我知道現在包括以後，還會有很多很多的女生在同時被你騙着，她們可能還天真的以為她們是（除我之外的）唯一，姑娘們千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人

因為有的人，他渣是天生的，（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）不過還是要謝謝你，雖然這九年的青春最後沒有結果（也幸好沒有結果），可是和你在一起的大部分時光，我都是快樂的，如果不是最後這一擊，你留給我的回憶也還算是美好，感謝這些年彼此的陪伴！

你如果問我後悔嗎？我不後悔，因為確實是你，讓我變得更好了，因為愛你我成長，成熟，也變得更獨立。

你如果問我難過嗎？也不難過，因為你。」

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