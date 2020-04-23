【錯用消毒品】憂染疫用漂白水混醋熱水浸泡食材　人妻聞惡臭中毒送急症室

▲ 有人妻用漂白水混醋和熱水浸泡食材致中毒。

新冠肺炎疫情大流行之下，不少人都加強消毒清潔，但若不慎用錯方法，反而有機會增加中毒風險。美國疾病控制及預防中心（CDC）近日公布，今年首3個月接到逾4.5萬宗涉及漂白水等消毒品的緊急求助電話，較去年同期增加20%。

報告中指出，美國毒物中心接獲逾4.5萬宗關於危險接觸清潔化學物質的求助電話，個案包括曝露於漂白劑、非酒精消毒劑和洗手液，主要途徑是吸入，其中涉及5歲以下兒童的比例最高。

女童誤飲酒精洗手液

報告中舉出兩個個案，有一名學前女童被家人發現在廚房失去知覺，而桌上一瓶2公升的酒精洗手液打開了蓋，估計她攝取了不明分量暈倒在地。她在救護車中嘔吐，幾乎沒有反應。

女童送院後，證實其每100毫升血液就含有273毫克（mg）酒精，較美國的法定駕駛酒精含量上限80毫克高逾2倍。女童隨後被送入兒科加護病房，兩日後出院。

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漂白水混醋和熱水浸食材

另一名個案是一名婦人，她從新聞報道得悉要將所有食材清潔好才食用，於是將10%的漂白水溶液、醋和熱水混合，再用來浸泡食材，她隨即聞到一股惡臭，接著出現呼吸困難、咳嗽和氣喘，於是報警求助。她被送往急症室，醫生檢測出其血液裡的含氧量偏低，使用氧氣罩呼吸後情況好轉，數小時後出院。

CDC建議民眾應避免曝露在消毒清潔化學物中，使用清潔產品時應閱讀清楚標籤說明和按指引使用，漂白水僅可在室溫下用水稀釋，並避免自行將化學品混合。民眾亦應戴上保護眼睛和皮膚的裝備，確保在通風的環境下清潔，消毒化學品亦應放於兒童難以接觸的地方。

漂白水需用凍水稀釋

本港職安局在2018年於Facebook上寫到，漂白水主要成分是次氯酸鈉 （Sodium hypochlorite），能使微生物的蛋白質變質，有效殺滅細菌、真菌及病毒。職安局提醒，漂白水遇熱會分解，失去消毒殺菌的效能，所以用漂白水時記得用凍水稀釋。

另外，根據消委會的資料，化學作用可導致漂白水的氧化能力大減，隨時有機會失去漂白和殺菌功能。如混合使用酸性清潔劑或潔廁劑，更可能產生有毒氣體。故建議用完清潔劑，用水過清後，再用漂白水消毒。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超早前接受TOPick訪問時表示，買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。而食物盡量不要生吃，由於不知道本身會不會帶有病毒，或生產時衛生不達標，風險不明，所以最好都是煮熟。

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責任編輯：王明芳