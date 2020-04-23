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英國碎花品牌Cath Kidston英國60間店永久關閉　日本分公司亦宣佈破產

休閒 11:35 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

大受女生歡迎的英國碎花品牌Cath Kidston不敵財困，全英國及日本店舖結業。（經濟日報圖片）

在肺炎疫情的影響下，全球經濟陷入危機，就連成立於1993年、大受女生歡迎的英國碎花品牌Cath Kidston亦不敵財困，其日本分公司已向東京地方法院申請破產，而品牌位於英國的全數60間實體店舖亦將永久關閉，只會保留網店服務，全公司逾940名員工，只有32人可以留低。

品牌的碎花圖案產品深受女生歡迎。（經濟日報圖片）

來自英國、擁有27年歷史的英國生活品牌Cath Kidston，以其碎花圖案產品深受女生歡迎，產品涵蓋手袋、家品、服飾和嬰兒用品，在全球多個國家及地區均設有分店。

「Cath Kidston」集團原本由霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）擁有，本月初委託Alvarez & Marsal（A&M）作為其破產管理人尋求買家失敗，最後向A&M購回品牌及網店等部份資產，但英國全數60間店舖則需要永久關閉，只保留網購服務。

品牌的花花袋向來大賣。（網上圖片）

品牌的碎花圖案產品深受女生歡迎。（經濟日報圖片）（經濟日報圖片）

「Cath Kidston」行政總裁帕賴（Melinda Paraie）說：

我們對「Cath Kidston」的未來終於確定感到欣慰，但我們要和很多同事道別，是非常難過的一天。

Cath Kidston的日本分公司「Cath Kidston Japan」同樣於日前申請破產，日本業務近年持續呈現虧損，全國共約40間分店因此被迫歇業，負債總額約60億日元（約4.3億港元）。

至於香港方面，Cath Kidston於香港則為太古集團旗下太古資源其中一個代理零售品牌，現時位於太古城中心、又一城及銅鑼灣崇光百貨的專門店仍繼續營業。

撰文︰陳日言
 

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