政府再委任馬時亨為香港教育大學校董會主席　任期至今年年底

▲ 馬時亨自2017年4月起擔任教大校董會主席。（資料圖片）

政府今日（23日）宣布，行政長官再度委任馬時亨為香港教育大學（教大）校董會主席，任期由2020年4月25日至2020年12月31日。

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政府發言人指馬時亨因個人原因未能接受續任3年至2023年，教育局局長楊潤雄感謝馬時亨過去3年對教大作出寶貴貢獻，並再度接受委任至本年年底。在此期間，政府會物色適合的人選擔任教大校董會主席。

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楊潤雄指出馬時亨教授一直致力於公共服務，自2017年4月起擔任教大校董會主席。在他的領導下，教大繼續專注教育領域的研究、發展及創新，藉着培育優秀而具承擔的教育及專業人士，促進及支持本港教師教育策略發展。

馬時亨昨日（22日）亦向教大師生發信，指自己已決定在校董會主席任期屆滿後，不再續任三年，仍會留任至今年年底，以便有關方面有充裕的時間物色繼任人選。自己心繫教育，能夠擔任教大校董會主席這任重而道遠的崗位，深感榮幸，而隨著任期即將屆滿，必須認真思考自己未來的角色。

他指出教育能改變人的生命，希望能夠幫助下一代在學業成績以外建立良好品格。因此將出任其女兒創立的「品格教育協會」主席，冀為社會培育德學兼備的人才，未來將與志同道合的人士攜手，全情投入推動各項目及為該會籌集資源。

他亦提到曾考慮身兼兩職，但顧及到兩者之間在訂立優次的問題上，或會出現界線模糊，更不希望外界對校董會日後的審議及決策過程，有利益衝突或角色混淆的疑慮。為持守大學管治的最高標準，婉拒教大校董會主席這個重任。馬時亨形容在過去三年，教大在教育領導、教育創新及知識轉移等方面均取得長足的發展，自己作為校董會主席亦與有榮焉。

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責任編輯：伍瑋瑋