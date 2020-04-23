【齊心抗疫】威院前線醫生有家歸不得　思念家人落淚：不想傳染到90歲嫲嫲

▲ 威院前線醫生思念家人落淚：不想傳染到90歲嫲嫲。

新冠肺炎疫情持續，醫護人員疲於奔命照顧懷疑及確診感染新冠肺炎的患者。有前線醫護人員接受香港電台訪問時透露，因為疫情，已經很久沒有回家見家人，特別是家中有90多歲的嫲嫲，不想傳染到老人家。

威爾斯醫院內科醫生蔡忻穎受訪時表示，疫情期間明白病人面對著新疫症，或會感到手足無措和灰心，所以她每日巡房與病人聊天時，都希望能給予他們一些安慰及鼓勵。

▲ 威爾斯醫院內科醫生蔡忻穎一想到家人，便忍不住落淚。(港台影片截圖)

至於問到她有多久沒見過家人，蔡醫生馬上眼眶泛淚，表示因為家中有90多歲的嫲嫲，為免傳染到家人，已經很久沒回家了：

家中有90幾歲的嫲嫲，廢時回家傳染到她，所以（與家人）比較耐沒見面。

不過，她仍很感謝家人的無條件支持，並希望家人能繼續身體健康、活得快樂。

更多醫護人員抗疫故事：

【抗疫前線】《鏗鏘集》直擊東區醫院抗疫日與夜 前線醫生每天僅回家2小時：最享受這段時間【有片】

【齊心抗疫】大馬懷孕30周醫護堅持前線救人 網民淚崩：只願大小平安

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：楊宛茜