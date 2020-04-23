【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波 王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔
新冠肺炎疫情肆虐，不少娛圈中人都留家抗疫，JW（王灝兒）近日貼出在家打乒乓球的影片，超豪華活動室也隨之曝光，令人羨慕。現與卓悦太子爺男友葉韋彤（Tarzan）拍拖的JW早已融入男友家中，二人不時邀請好友到訪家中開派對，十分好客。
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JW家中的活動室十分闊落，設有一張大型乒乓球桌，即使留在家中抗疫仍能繼續做運動，保持健康體魄。
JW和男友都是愛狗之一，二人曾為愛犬開設池邊派對慶生，並廣邀養寵物的好友來家作客。
JW豪宅設施多
豪宅內設有私人影院，即使遇上疫情也能安坐家中觀看電影，而喜愛Marvel的二人也為家中添置不同擺設及裝飾，不難發現各英雄的蹤影。
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作為卓悅太子爺的Tarzan，常有不少交際應酬，而他亦會跟JW共同邀請朋友在家中作客，從男友分享的相片可見，豪宅內有私家泳池，JW跟朋友們在池邊開派對也甚夠地方。
鍾情Marvel電影及玩具的Tarzan，曾戴上《復仇者聯盟》魁隆面具及手套，並展示家中的波鞋收藏，目測起碼逾百對名牌波鞋。
現年29歲的JW，在2010年出道，本是黎明旗下歌手，後來離巢加盟新公司，2015年憑《矛盾一生》成為樂壇代表作。
去年JW公開跟Tarzan拍拖三年，但她表示會先專注事業。
JW家姐貼祖先畫像
中菲混血兒JW曾於活動上透露：「我發現我們的家族是有愛新覺羅正白旗的血統，家中也掛有太太太太太公身穿官服的畫，我可能是格格來的。」
JW的家姐王仙兒曾於社交平台貼出太太太太太公的畫像，並謂：「我們每年在中國新年的時候，就會拿出來供奉。」
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撰文 : TOPick柴犬出動