【豪宅曝光】JW孖男友家中巨廳打乒乓波　王灝兒因黎明入行曾自爆是皇族後裔

▲ JW（王灝兒）與男友葉韋彤居住的豪宅很豪華！

新冠肺炎疫情肆虐，不少娛圈中人都留家抗疫，JW（王灝兒）近日貼出在家打乒乓球的影片，超豪華活動室也隨之曝光，令人羨慕。現與卓悦太子爺男友葉韋彤（Tarzan）拍拖的JW早已融入男友家中，二人不時邀請好友到訪家中開派對，十分好客。

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▲ JW留家打乒乓球。（王灝兒IG截圖）

JW家中的活動室十分闊落，設有一張大型乒乓球桌，即使留在家中抗疫仍能繼續做運動，保持健康體魄。

▲ JW分享打乒乓球的影片。（王灝兒IG截圖）

JW和男友都是愛狗之一，二人曾為愛犬開設池邊派對慶生，並廣邀養寵物的好友來家作客。

▲ JW與男友不時廣邀好友來家作客。（葉韋彤IG圖片）

JW豪宅設施多

豪宅內設有私人影院，即使遇上疫情也能安坐家中觀看電影，而喜愛Marvel的二人也為家中添置不同擺設及裝飾，不難發現各英雄的蹤影。

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▲ JW與男友可不安坐家中觀看電影。（葉韋彤IG圖片）

作為卓悅太子爺的Tarzan，常有不少交際應酬，而他亦會跟JW共同邀請朋友在家中作客，從男友分享的相片可見，豪宅內有私家泳池，JW跟朋友們在池邊開派對也甚夠地方。

▲ JW與男友邀請一種毛孩及主人開設泳池派對。（葉韋彤IG圖片）

▲ 聖誕節期間，JW與男友的家中放置一棵巨型聖誕樹，甚有氣氛。（葉韋彤IG圖片）

鍾情Marvel電影及玩具的Tarzan，曾戴上《復仇者聯盟》魁隆面具及手套，並展示家中的波鞋收藏，目測起碼逾百對名牌波鞋。

▲ JW的男友擁有過百對Air Jordan的收藏。（葉韋彤IG圖片）

現年29歲的JW，在2010年出道，本是黎明旗下歌手，後來離巢加盟新公司，2015年憑《矛盾一生》成為樂壇代表作。

▲ JW常在IG分享家居照。（取自IG）

去年JW公開跟Tarzan拍拖三年，但她表示會先專注事業。

JW家姐貼祖先畫像

中菲混血兒JW曾於活動上透露：「我發現我們的家族是有愛新覺羅正白旗的血統，家中也掛有太太太太太公身穿官服的畫，我可能是格格來的。」

▲ JW的家姐曾貼出太太太太太公的畫像。（王仙兒IG圖片）

JW的家姐王仙兒曾於社交平台貼出太太太太太公的畫像，並謂：「我們每年在中國新年的時候，就會拿出來供奉。」

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