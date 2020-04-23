【南韓疫情】逾200名新冠肺炎痊癒者復檢再呈陽性　官方回應：幾乎沒有傳染性

▲ 逾200名新冠肺炎痊癒者復檢再呈陽性，官方指幾乎沒有傳染性。

新冠肺炎疫情全球大流行，南韓至今已有10702宗確診、240人死亡，南韓之前有逾百名痊癒者二度確診，康復後檢測結果再呈陽性，不過南韓官方發佈兩項有關新冠肺炎痊癒者 的初步試驗結果，顯示復陽的治癒者，傳染性很低或不具有傳染性。

據韓聯社報道，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬昨（22日）在例行記者會上表示，6份新冠病毒復陽病例樣本的病毒培養結果已出爐，未培養出活病毒，說明相應患者幾乎沒有傳染性。

鄭銀敬表示，上述患者的病毒核酸（PCR）檢測呈陽性，但病毒分離培養檢測呈陰性，據此判斷患者不具傳染性或傳染性很低。39份復陽樣本中其餘的33例也在進行病毒培養。

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對於今後是否要以病毒培養法作為患者痊癒判斷標準，鄭銀敬表示，該方法缺乏實效性。她表示，大部分國家都以核酸檢測結果作為解除隔離的參考標準，而實施病毒培養檢測需要大量人力物力，耗時2周以上，可行性相當低。就如何解讀解除隔離後核酸復陽這一現象，鄭銀敬表示，將根據研究結果進一步完善相關標準和指南。

截至昨日，南韓共有207例核酸復檢陽性病例，較前一天增加15例。

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責任編輯：羅嘉欣