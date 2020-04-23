【野蠻乘客】女子拒戴口罩圖自行開艙門落機　謊稱患新冠肺炎踢空服員兼吐口水

▲ 野蠻乘客圖自行開艙門落機，謊稱患新冠肺炎踢空服員兼吐口水。

新冠肺炎疫情持續，河北一名高姓女子近日乘坐飛機由瀋陽抵達唐山機場，航班降落後突然情緒失控，企圖打開艙門下機，遭空服員阻止後，竟謊稱患肺炎，並向空服員動粗兼吐口水。警員接報到場後，女子更囂張地連續質問12次「你是不是警察」。

據內地媒體報道，現年30歲的高姓女子，是衡水市安平縣人。事發於本月13日，她從瀋陽乘航機飛往河北省唐山，當晚9時05分航機落地停穩後，她突然離開座椅要求下機，遭空服員勸阻後，又企圖打開艙門。

空服員再次上前阻止，惟高女突然情緒失控，踢打現場的機組人員，更扯掉對方的口罩，向其吐口水，多名機組人員的面部、手臂被抓傷。

從網上流傳的片段可見，身穿粉紅色上衣的高女，多次拒絕佩戴機組人員遞上的口罩，並在座位上大叫「你把我帶走吧！我難受，可能得肺炎了吧，我來的時候也沒戴上口罩」。

對於踢打機組人員的行為，高女更理直氣壯地表示，

我怎麼知道你痛不痛啊？你又不是我第一個打過的，我打了好幾個，你知道嗎？

河北唐山警方接報後趕到到場，高女仍拒絕戴上口罩，並連續質問12次「你是不是警察」、「你把口罩摘了，讓我看看你是不是警察」。擾攘一輪後，高女最終被警員帶走。

事後警方表示，高女已接受核酸及血清檢測，結果呈陰性。經調查，她對擾亂航班上公共秩序、訛稱患有肺炎、毆打撕扯他人的違法行為供認不諱，目前被依法行政拘留10天。

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責任編輯：王俊賢