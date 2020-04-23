【蜘蛛俠】《毒魔2》延期至明年6月上映　Spider Man有望登場打反派Carnage

▲ 《毒魔2》本於今年10月上映，但因疫情關係，正式宣布延期至2021年6月，才能登上大銀幕。（劇照）

新冠肺炎疫情全球大流行，各大娛樂場所、戲院均須暫停營業，大大影響演藝畀。而多部原定於今年上映的荷里活大片，亦陸續宣布延期。

最失望的可謂超級英雄片的粉絲，Marvel的《黑寡婦》延至今年年尾，另一備受期待的電影續集《毒魔2》，本於今年10月上映，但因疫情關係，正式宣布延期至2021年6月25日，才能登上大銀幕。

《毒魔》續集時隔2年，去年主角Tom Hardy曾於Instagram上載了一張身穿蜘蛛俠戰衣的相片，並Hastag #spiderman及標記Tom Holland，旋即引起熱烈討論，令戲迷十分期待蜘蛛俠正式於《毒魔》系列現身。

因疫情關係被迫延期，不少粉絲大嘆可惜。同指亦有網民估計，《毒魔2》延期或打亂電影公司的原定計劃，造成骨牌效應，代表《蜘蛛俠》第3集，亦將比原定的2021年7月16日更遲上映。

▲ 續集戲名一出，令人更加期待劇情發展。（《Venom》Official Twitter）

雖然要延期上映，但Sony Pictures 官方昨日正式公布續集戲名，為《Venom：Let There Be Carnage》，直接了當地點出今集的大反派血蜘蛛（Carnage）。

而按原著漫畫的走向，毒魔將與蜘蛛俠聯手打敗血蜘蛛，令人期待蜘蛛俠是否會於《毒魔2》登場，正式加入其宇宙。

記者：Panda