【奇蹟寶寶】孕婦臨盆趕赴醫院失控撞車　胎兒受猛力滑出墮地一件物品挽救小生命

▲ 美國一名臨盆孕婦趕赴醫院生女途中撞車，B女疑受衝擊下滑出產道。

美國一名初生BB竟在車禍中出世！喬治亞州一名即將臨盆的孕婦由母親駕車趕赴醫院途中，因路滑失控撞欄釀成車禍，腹中B女因受嚴重衝擊下，竟從媽媽的產道滑出墮地，警方從後座找到大難不死的B女，隨即將兩母女緊急送院救治。

據美國霍士新聞報道，日前即將臨盆的孕婦Crystan Graham，由母親Krystal Jones駕車接送趕赴醫院生女，途中因路滑撞向一間寺廟的大門，車輛嚴重損毀，車窗碎滿一地，現場一片混亂。

【孖生小天使】準媽媽沖涼滑出8周胎兒 痛失孖胎夫婦如墮進谷底相擁而泣

先發現座位有疑似臍帶

警方抵達現場後得知有「BB在場」，以為BB已經飛出窗外，但Crystan的母親大喊BB在女兒腹中，正在後座準備隨時生得，但Crystan發現後座有疑似臍帶的東西，懷疑孩子已經衝出了產道，心急如焚。

BB墮進小袋子救回一命

及後，警方發現座位地下有一個小袋子，BB竟奇蹟墮進袋中，拯救了BB一命！Crystan的母親叫喊︰

我的老天，孩子居然還活著！

BB是一名女嬰，重3.9磅，幸母女送院搶救後，母女平安。警方當時拍片記錄了尋找BB的過程，曾一度拿著電筒在附近的泥濘尋B，因擔心B女已被拋出車外，幸好最終吉人天相，更表示事件是「不可思議」！

更多不可思議的生育故事，即睇︰

【奇蹟寶寶】懷孕34周確診命危昏迷中開刀 媽媽奇蹟康復產後12日首次感動抱子

【痛失寶寶】21歲孕婦分娩胎兒卡產道 助產士大力拉扯扭動嬰兒致斷頭慘死

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲