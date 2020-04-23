  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (週四) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【南韓疫情】南韓出生27天女嬰確診　病毒量比母親多100倍僅靠食母乳痊癒

親子 13:46 2020/04/23

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

女嬰僅靠食母乳18日痊癒。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，南韓首爾東大門區一名出生僅27日的女嬰與母親一同確診，成為南韓最年幼的確診者。從女嬰的排泄物及呼吸道檢驗出，其體內的病毒量竟多母親的100倍，不過女嬰在沒有用藥的情況下，僅靠食母乳18日後痊癒。首爾大醫院兒童及青少年科醫療團隊，透過國際學術期刊《臨床傳染病》(Clinical Infectious Diseases)發表研究結果。

靠食母乳成功康復

綜合韓國媒體報道，早於3月8日，剛出生27日的女嬰與其父母及外祖父母對新冠肺炎病毒呈陽性反應，女嬰與確診母親一同入院隔離。女嬰入院時檢測有37.6度輕微發燒及有鼻塞症狀，翌日女嬰因持續發高燒體溫上升至38.4度，偶爾出現嘔吐、咳嗽的症狀，但胸腔X光檢查狀況良好，未有出現呼吸困難。

由於女嬰年幼，入院時只有輕微的病徵，醫護人員沒有為她處方抗菌藥及抗病毒藥物治療，留院期間主要接受來自母親的母乳餵哺，其後女嬰病情慢慢好轉，在3月23日的檢測呈陰性，住院18日後康復出院。

女嬰病毒量比母多100倍

醫療團隊對母女的病況作出研究，發現女嬰的呼吸道及排洩物所測出的病毒含量較母親的多100倍以上，其血液、大小便和唾液中都檢出病毒，相反母親的血液及小便並沒有檢驗出病毒。研究人員推測是因為新生兒免疫系統尚未成熟，面對病毒較脆弱，才會出現病毒數值比成人高的情形。

本港中文大學婦產科學系教授潘昭頤早前在網上提供孕婦感染須知，她指出，初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以，即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。

不過，為防止病毒傳給嬰兒，可以選擇「泵奶」，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

其他相關新聞，即睇：

【日本疫情】育嬰園爆感染群組8名嬰兒集體染疫　疑被育嬰園確診員工傳染

【菲律賓疫情】菲律賓29日大男嬰染疫引發敗血症病逝　 成全球最年幼死亡病例

【美國疫情】美國6周大嬰兒染新冠肺炎病逝　或成全球年紀最小死亡病例

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：梁節儀

兒童健康 健康問題 疫情 治療 傳染病 南韓 肺炎 發燒 新冠肺炎 咳嗽

最高瀏覽

【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩
15:12 2020/04/22
【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
13:57 2020/04/21
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
16:50 2020/04/22
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】