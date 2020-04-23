【DSE2020】大部分試場設「熱源影像系統」　為考生量度體温

▲ 容永祺（中）勉勵應屆考生放鬆心情應試，以最佳狀態發揮六年中學努力的學習成果。（考評局圖片）

中學文憑試（DSE）將於明日（24日）開考，以視覺藝術科「打頭陣」。考評局今日（23日）在「文憑試快線」網誌撰文，指受疫情影響，今年考試增設不少預防感染的措施。雖然試場佈置及考試安排均較以往繁複，但在所有試場學校的努力下，已準備就緒，讓考生安心應考。

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文中提到，近期考評局職員多次到訪不同學校，商討如何完善試場安排，日前考評局主席容永祺及秘書長蘇國生到訪聖若瑟書院，了解該校的開考準備工作。 文中又指，大部分試場設有「熱源影像系統」，配合額探/耳探的探熱器，為考生量度體温，部分學校亦設立特別試場，讓獲批特別考試安排的考生應考。

容永祺表示，所有試場學校為今年的文憑試投放更多的資源及增派人手協助舉行考試，讓考試在疫情之下有序舉行，考生能安心應考，又勉勵應屆考生：

文憑試為人生中的一個重要里程，無論環境如何改變，也希望大家能放鬆心情應試，以最佳狀態發揮六年中學努力的學習成果。

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責任編輯：陳子謙