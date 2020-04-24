【消暑良品】中暑可致神經系統功能受損　中醫推介6款解渴食物防中暑【內附2款食譜】

▲ 夏天快到，註冊中醫李亦寧推介6款有效消暑的食物。（圖片來源：iStock）

春夏交替的日子，天氣潮濕時冷時熱，對於在戶外工作的人來說，要在酷熱環境下工作很需要吃對的食物消暑。註冊中醫李亦寧為大家推介6款有效消暑的食物，並分享一款茶療讓大家消暑解渴。

中暑或造成生命危險

李醫師指如果是户外運動生手或者缺乏户外工作經驗人士，在酷熱天氣下長時間活動，欠缺適當預防措施的情況下，會因身體不適應而增加中暑機會。

她解釋長時間於炎熱環境下活動會引致體溫上升，人體會加速皮膚表面血液流量，提高膚溫，透過大量排汗來散熱。這時，若身體機能未能作出適當調節，即會導致中暑。

在太陽下暴曬及空氣不流通的環境下，做大量體力勞動工作，很容易中暑！

在高溫潮濕的環境下活動，如出現頭痛、眩暈、肢體乏力的症狀，可能是中暑的初期表現，若無及時適當處理，導致死亡。

中暑輕則可導致頭暈惡心等輕微不適，重則可致神經系統功能損害，造成生命危險。

輕症、重症中暑大不同

李醫師指輕症中暑的患者的體溫如常（不超過37.5℃），伴有大量出汗、口渴、頭昏、耳鳴、胸悶、心悸、噁心、四肢無力及注意力不集中。

而重症中暑患者的體溫高於38.5℃，伴有面色潮紅、胸悶、皮膚灼熱等現象，或者皮膚濕冷、嘔吐、血壓下降、脈搏細而快的情況，甚至可見患者神志不清、昏厥或痙攣，嚴重者可致死。

體氣脾胃虛人士易中暑

李醫師表示小童、長者、長期病如心臟病或高血壓患者，和過胖人士均較易中暑。

她指中醫認為暑邪屬於陽邪，有炎熱、上升、發散的特點，容易耗氣傷津，故此素體氣虛津虧的人較易感暑邪。氣虛津虧的人久病體弱，易感疲倦眩暈，氣短聲低，少氣懶言，口鼻乾燥，脈弱等。

李醫師解釋因天氣變化關係，暑多挾濕，容易濕熱交織致病，脾胃虛弱之人較易罹患。脾胃虛弱的人泄瀉時輕時重、或時發時止；大便或夾有不消化食物殘渣；食後易瀉，吃多後見腹脹、大便多；平素食慾不振，面色萎黃，神疲倦怠，形體瘦弱。

李醫師向大家推介6款有效消暑的食物，減少中暑風險。

1. 清涼的飲用水或運動飲料

應根據氣溫的高低，每天飲用1.5至2升的水，出汗較多時可加入少許食鹽，以補充電解質。

2. 西洋參

甘、微苦，涼。歸心、肺、腎經。有補氣養陰，清火生津的功效。由於有「性涼而補」的特性，於炎夏尤宜。

3. 薏苡仁

甘、淡、微寒。歸脾、胃、肺經。有利水滲濕健脾的功效，適合香港潮濕炎熱的天氣。清利濕熱宜生用（大便黏爛味重，舌苔厚黃膩），健脾止瀉宜炒用（大便溏薄，舌苔厚白膩）。

4. 西瓜

味甘性寒，有解暑除煩、止渴、利小便的功效，故有「天生白虎湯」之說。注意西瓜為生冷果品，多食容易傷脾助濕，適量食用，消暑即可。

注意：若已出現重症中暑症狀，則不宜進食生冷瓜果或寒性食物，以免加劇嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。

5. 綠豆

甘、寒。歸心、胃經。綠豆甘寒，清熱消暑，除煩止渴，通利小便，故夏季常用綠豆湯冷飲，以治暑熱煩渴尿赤等癥。

6. 薄荷

辛，涼。歸肺、肝經。薄荷辛以發散，涼以清熱，清輕涼散，為疏散風熱常用之品，可治初起頭痛、目赤、咽痛。

李醫師亦推介兩款清暑解渴湯水和茶療，方便大家工作時或晚飯時飲用。

簡易清暑益氣湯（二人份量）

材料及份量：西洋參20克、石斛30克、麥冬30克、淡竹葉15克、生薏仁30克、白扁豆30克、西瓜皮1斤／西瓜翠衣30克。

做法：材料洗淨後加水6碗，浸泡20分鐘，大火煮滾後轉中火煎煮45分鐘。

功效：清暑益氣化濕，養陰生津除煩。

注意事項飲用次數和份量：適合身熱汗多，心煩口渴，小便量少色黃，精神不振人士。每周一至兩次。

消暑薄荷茶（二人份量）

材料及份量：鮮薄荷6克 鮮青瓜片12克 鮮檸檬片5片。

做法：溫水4杯，加入材料浸泡1小時後放雪櫃備用，以水代茶。

功效：清熱消暑生津。

注意事項飲用次數和份量：脾胃虛弱、腹痛腹瀉、肺寒咳嗽者不宜。

▲ 註冊中醫李亦寧（相片由受訪者提供）

營養師推介6款消暑食物，即睇【下一頁】

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者：王芷瑩