【愛心印傭】新聘請3個月印傭悉心照顧狗狗　僱主大讚︰家務煮飯樣樣掂

▲ 本港有位僱主新聘請印傭姐姐，非常愛錫毛小孩，家中的狗隻很黏她。

本港不少家庭聘請外傭，幫忙照顧長者、小朋友或毛小孩等家人。在網絡群組，間中有網民報料見有外傭幫忙帶狗散步，卻只顧傾電話未有太理會狗狗。近日，有位僱主分享了新聘請印傭姐姐，非常愛錫毛小孩，家中的狗隻很黏她，網民大讚很難得，大表羨慕。

於21日，在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有網民發帖分享聘請了3個多月的印傭，她幫忙照顧家中的貓狗，帖文更附有多張相片，見2隻大型犬跟姐姐的互動很溫馨，包括有一隻米白色唐狗乖乖坐著等待姐姐幫忙整理好攬枕，而另一隻外型似是德國狼狗的大型犬依著工人姐姐懷中撒嬌，人犬互動充滿愛。

多唔多僱主請傭人幫手湊毛孩呢？我家印姐姐嚟咗三個幾月，狗狗好跟佢。姐姐好有心機，打理到花園乾乾淨淨，保持地方清潔，方便狗狗走動。

僱主大讚外傭「樣樣掂」

發帖網民另有養貓，不過表示貓咪個性高竇，除了要食之外，也不太理睬主人，所以暫時未見貓咪黏著外傭的情況。

毛小孩是家人，不少人視貓狗如子女，僱主希望外傭能跟寵物相處融合。發帖網民大讚外傭除了用心照顧寵物外，家務煮飯樣樣掂。

毛小孩同小孩都係一樣純真直接，真心定假意，睇反應就知。而遛狗、沖涼，我哋鍾意自己做。

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網民分享經歷

有關帖文有許多養狗僱主留言，不少人表示發帖網民幸運難得找到一位錫狗外傭，分享自己經歷與看法︰「班主子真係知姐姐錫吾錫自己，不喜歡以前印姐姐，講電話係側邊狂吠、不比抱、射屎落拖鞋」及「印尼姐姐幾乎全部信伊斯蘭教，視豬狗為不潔，好多嚟到香港唔願照顧狗隻」。

同時有網民一起分享家中也有愛寵物的外傭，感謝她們。留言包括︰「之前印尼工人抱隻狗去睇醫生，做完大手術，返來日日係屋企摸住隻狗安慰佢」、「我個印姐姐湊3貓，日日當貓仔係人仔咁抱，成日同佢哋傾計」等等。

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責任編輯︰王明芳