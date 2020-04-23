【疫情減壓】港九野餐草地休閒樂　周末3大親子踏青好去處

▲ 數碼港公園面積廣闊，紮營相當不錯。( 攝影︰司徒家傑)

香港在上周復活節時朗天放晴，4月中旬亦滿有秋意，最適宜到寬廣的草地紮營享受。其實港九也有不少綠化草坪，遊人可在疫情下散步減壓，無論是數碼港的海濱公園，或九龍的南昌公園也是好選擇。

數碼港公園 臨海好景緻

數碼港的海濱公園絕對不算就腳，但反而有份閒逸的空曠感。它位於香港島南區西面薄扶林貝沙灣前，即與豪宅同View，佔地60萬平方呎，由於鋼線灣在1999年被規劃興建數碼港，故此公園於2005年2月建成後亦以數碼港命名。值得留意的是，公園是由管理數碼港的電訊盈科管理，並不隸屬於康樂及文化事務署。

▲ 上周天氣極佳，甚至有人在數碼港公園放風箏。( 攝影︰司徒家傑)

記者周末來到，天朗氣清，面對連著海景的公園確是心曠神怡，不少遊人脫下口罩，就在草地榕樹下紮營野餐，甚至放風箏，寵物主人則在此遛狗，享受疫情下的閒情時光。

▲ 數碼港公園有緩跑徑，旁邊就是貝沙灣的獨立屋了。( 攝影︰司徒家傑)

近海位置更有小徑及涼亭，不少人就在垂釣，海風習習，或對著出面的南丫島放空，亦一樂也。

▲ 數碼港3座的杜鵑花開得正盛。( 攝影︰司徒家傑)

逛完草地，不妨往數碼港3座的平台水池走走，有路徑相接。在這初春時節，一排的杜鵑花開得正盛，也是打卡位。去完公園，還可到數碼港商場一逛，超市、餐廳等一應俱全，方便舒適，也是個親子休閒好去處。

數碼港公園

地址：鋼線灣數碼港道100號

開放時間：每天早上7時至晚上11時

交通：巴士－30X(中環), 42C(北角),73(赤柱), 107P(紅磡), 970(深水埗)

南昌公園 備兒童遊樂場

九龍區的話，規模最大首推南昌公園，它的面積為20,000平方米的大型草坪。在公園入口開始，有一條行人徑，大家可以圍著整個公園跑步或散步。

▲ 到了南昌公園的入口，就會看到這塊石碑。( 攝影︰司徒家傑)

草坪被行人徑細分為5塊草地，其中一塊旁邊設有兒童遊樂場，有各式2至5歲兒童使用的遊戲組件如鞦韆、滑梯等；亦有適合中童使用的健身組件等等。

▲ 南昌公園有兒童遊樂場，親子遊最適合。( 攝影︰司徒家傑)

那邊廂，遊人可在草地野餐，尤如置身郊野公園一樣，親子活動包括吹肥皂泡、玩飛碟等；有些年輕男孩則三五知己，帶同小結他邊彈邊唱，悠然自得。

▲ 南昌公園有寬廣的綠化草坪，周末不少人前來野餐。( 攝影︰司徒家傑)

南昌公園有各式植物，除了洋紫荊樹，最有名自然是黃花風鈴木，共計有30多株，但在3月中已開過，但現在來還有一些杜鵑的?影。

南昌公園

地址：九龍深旺道20號

開放時間：24小時

交通：港鐵南昌站站D1出口

九龍仔公園 登上格仔山

另外，在樂富配水庫休憩花園的不遠處，還有面積相當廣闊的九龍仔公園，園內設施極多，包括3個足球場、籃球場、網球場、滾軸溜冰場、標準運動場、游泳池、兒童遊樂場、緩跑徑，甚至連寵物公園都有。

▲ 九龍仔山又稱「格仔山」，以前有很多人會上山觀賞飛機升降。(攝影︰經濟日報圖片庫)

當中的洋紫荊園很值得一去，有高高的樹包圍?一片廣闊草地，有幾張椅和小小的涼亭，也有假石作點綴，景觀頗為優美。

▲ 九龍仔公園內有涼亭、假石和修剪得十分整齊的樹木。(攝影︰經濟日報圖片庫)

不知大家有沒有聽過有人稱九龍仔山為「格仔山」或「雷達山」？原來當年很多人專誠前來欣賞或拍攝飛機升降。為了一睹「格仔山」的景觀，遊人可由洋紫荊園一出往右走，經過游泳池直上，在網球場的右手邊有條隱秘的樓梯，樓梯極斜，但大約上了幾十級便達盡頭，影入眼廉便是當年格仔山的景觀，絕對值得一遊。

▲ 登上石樓梯，就可到眺望台欣賞樓景。(攝影︰經濟日報圖片庫)

九龍仔公園

地址：九龍城延文禮士道

前往方法：公園離港鐵站頗遠，建議乘坐九巴前往，1、75X、85、85A、85B、113號巴士會經過附近。

撰文︰司徒家傑