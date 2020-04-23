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【此情不再】與金剛分手被網民圍攻　梁云菲IG發文反擊

娛樂 12:55 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

與金剛分手被網民圍攻，梁云菲IG發文反擊。

金剛日前宣佈與台灣女神梁云菲（Nana）分手，一直未有公開回應事件的女主角Nana，終於在instagram開腔剖白心聲。

全文如下：

我不曉得是不是自己性格上的問題，所以導致我很容易吃悶虧。其實我很懶，面對一些大家認為重要的事情，或是關乎自己權益、名聲的事情，我都覺得好懶，懶得解釋一切。

但我不喜歡讓自己被欺負，好脾氣不代表沒有脾氣，而很多時候我會常選擇說「算了。」但「算了」不等於原諒或是沒有關係。算了是我懶得去計較，但我還是很在意也有關係。

人生如此短暫，活著不過也就幾個夏季幾個冬，為什麼還要花時間去斤斤計較？我寧願把那些時間拿去放空，或睡一整天。所以，你要計較我也就算了。

但是請不要欺負我，為什麼要欺負我？為什麼事情不能用理性的方式，去討論並取得共識解決呢？用情緒性的字眼，以及情緒勒索對方，並不會幫助事情處理的速度加快。

是我選擇善良，但請別辜負我的善良。或是踐踏我的善良。

只會讓我想起，你幫我堆砌起來的傷口，好像也不小，說深也是不淺，而過去那些不堪以及殘破，我也總是說聲「算了。」

算了，就是懶得計較了，一直從開始到結束，都算了。就用「算了」來焚燒我們之間的所有連結。

【此情不再】與台灣女神梁云菲拍拖一年被分手　金剛貼黑白獨照悼念舊情：R.I.P【上一頁

【此情不再】金剛被分手單方面發文宣佈 梁云菲終開腔：為甚麼要欺負我【下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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