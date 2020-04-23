年初二晚旺角被搜出摺刀　18歲女生簽保守行為

▲ （經濟日報資料圖片）

今年農曆年初二晚上至翌日凌晨時分期間，有人在旺角參與活動紀念4年前的旺角騷亂事件，期間多人被捕。1名18歲女生被搜出有摺刀等，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院再訊時，女生獲准以自簽1,000元、守行為2年，案情指她警誡下解釋，她獨自住「劏房」，不時夜歸，帶摺刀是為了保護自己。

涉案被告為女學生陳曉蓉（18歲），她被控在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指她於2020年1月27日，在彌敦道與山東街交界的公眾地方攜有1把摺疊刀。

案件今再訊時，控方指律政司提議讓被告自簽保守行為2年處理。辯方同意，又指控罪嚴重，以自簽守行為處理情況屬於特殊，而被告亦同意做法。

案情指，2020年1月26日下午，有小販於砵蘭街設置攤檔，有人群在場聚集，警方進行高調的犯罪案巡邏，期間有女警留意到穿黑衣、口罩、護頸衣物的被告站在路邊，女警對她進行搜查，並在斜孭袋中找到摺刀、黑傘、口罩、護眼罩、手套，鹽水等，被告其後被捕，警誡下她解釋，摺刀網購得來，而她獨自住「劏房」，不時夜歸，帶備摺刀為保護自己。

裁判官批准她自簽1,000元、守行為2年，期間不得干犯任何與暴力或攻擊性武器的控罪。

記者：林欣樂