【小豬出軌】羅志祥被指出軌濫交 小豬首開腔回應： 不後悔我們相識相戀
娛樂 12:25 2020/04/23
小豬羅志祥被前女友周揚青發文指控出軌，以及暗示濫交。羅志祥終在微博回應：
首先 很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心或許很多人都在等我會如何回應，但我只想説兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷 九年來分分合合很多次，
我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去説清楚，也不再去解釋感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔@周揚青。
【小豬出軌】拍拖9年從不用男友錢 周揚青曾傷感留言露分手玄機
不過對於周揚青的4大指控：
- 周揚青不在身邊的幾乎每一天，羅志祥都會約女生到家裡，關鍵都是不同的女生。
- 羅志祥去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生。
- 羅志祥跟曾向周揚青介紹相戀、他的旗下女藝人，甚至化妝師，都有長期不正當男女關係。
- 羅志祥與兄弟們對於被叫出來玩的女生不尊重，而且會經常舉行「多人運動」。
羅志祥卻一律沒有正面回應。
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【小豬出軌】周揚青控訴羅志祥生活荒淫 9年情玩完：不尊重女生經常「多人運動」
撰文 : TOPick柴犬出動