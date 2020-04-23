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【小豬出軌】羅志祥被指出軌濫交　小豬首開腔回應： 不後悔我們相識相戀

娛樂 12:25 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

羅志祥發文回應周揚青。

小豬羅志祥被前女友周揚青發文指控出軌，以及暗示濫交。羅志祥終在微博回應：

首先 很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心或許很多人都在等我會如何回應，但我只想説兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷 九年來分分合合很多次，

我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去説清楚，也不再去解釋感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔@周揚青。

周揚青指羅志祥濫交。

【小豬出軌】拍拖9年從不用男友錢 　周揚青曾傷感留言露分手玄機

不過對於周揚青的4大指控：

  • 周揚青不在身邊的幾乎每一天，羅志祥都會約女生到家裡，關鍵都是不同的女生。
  • 羅志祥去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生。
  • 羅志祥跟曾向周揚青介紹相戀、他的旗下女藝人，甚至化妝師，都有長期不正當男女關係。
  • 羅志祥與兄弟們對於被叫出來玩的女生不尊重，而且會經常舉行「多人運動」。

羅志祥卻一律沒有正面回應。

羅志祥在微博回應指控。

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

【小豬出軌】周揚青控訴羅志祥生活荒淫　9年情玩完：不尊重女生經常「多人運動」

【小豬出軌】周揚青怒斷羅志祥9年情　千字文盡爆小豬賤男行為

撰文 : TOPick柴犬出動

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