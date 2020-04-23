【小豬出軌】羅志祥被指出軌濫交　小豬首開腔回應： 不後悔我們相識相戀

小豬羅志祥被前女友周揚青發文指控出軌，以及暗示濫交。羅志祥終在微博回應：

首先 很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心或許很多人都在等我會如何回應，但我只想説兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷 九年來分分合合很多次，

我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去説清楚，也不再去解釋感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔@周揚青。