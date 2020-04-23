【小豬出軌】拍拖9年從不用男友錢 　周揚青曾傷感留言露分手玄機

▲ 周揚青去年已屢傳分手。

「亞洲舞王」小豬羅志祥遭前度周揚青踢爆私生活淫亂，更多次目睹小豬羅志祥的「偷食」證據，成為分手導火線。本是內地網紅的周揚青，自跟與羅志祥相戀後，是非接踵而來，除了被指曾經整容，又指她是「大花筒」。

但周揚青一直勇於做自己，因此被網民形容是霸氣女友！

周揚青跟小豬羅志祥拍拖9年，一直傳二人會結婚，可是最終分手收場，其實去年已有網友於網上爆料，指兩人拍拖期間，一直都是男尊女卑，周揚青不時放下工作飛到台灣陪男友，又會下廚、送禮，羅志祥媽媽及身邊一眾好友也對她非滿意。

周揚青因不時飛去台灣會男友，曾經有網友質疑她大洗男友錢，周揚青回應：「我去找我男朋友的機票和酒店，其實都是我自己訂自己付的。不是他不給我訂，而是我媽自少告訴我，除了你的父母，沒有任何人有義務給你花錢。」

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▲ 去年九月周揚青生日時，是羅志祥最後一次發放合照。（instagram圖片）

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不過，去年8月有網友網現周揚青的私人微博中，曾經留言：「發了一條抖音讓大家來許個願，結果刷下來留言有一半都是說，希望遇到一個滿眼都是我的男孩。這個世界上，被冷落、被忽略、被辜負的女孩究竟有多多…」

當時已讓人懷疑她的感情出了問題，同時小豬被影到與一大班朋友於台北通宵唱K，完全沒有受情所困。網民在周揚青的微博下留言，希望她能回應感情狀況，她只道：「我不，我就相信大家是愛我關心我，不是為了看八卦的。」

她又曾分享戀愛哲學，被指為男友付出太多，周揚青答：「女生啊，其實如果妳想被愛、被珍惜，光漂亮會撒嬌是不夠的，總是去用一些小手段嘗試佔有愛情主導權也是沒用的。」

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