【反修例】聶德權：參與非法活動或聚集的公務員　將會被按照有關規例秉公處理

▲ 聶德權今日首次以公務員事務局局長身分（23日）會見傳媒。（資料圖片）

聶德權今日首次以公務員事務局局長身分（23日）會見傳媒，聶德權為三次出新聞稿而產生公眾誤解而致歉，續提到未來公務員事務的需求。

【基本法22條】聶德權為三次出新聞稿而產生誤解致歉：中聯辦為履行其職務 並不構成干預

聶德權表示以自身的背景及歷年的經驗，對公務員的運作及制度有充分理解，同時亦很關心公務員的發展。他特別提到在全球急劇多變環境下，香港的情況亦較為複雜，面對疫情及經濟下行影響的下，公務員需要明白市民的需要。在制定政策及提供服務時，能跟著有關法例執行，亦能夠造到靈活變通、迅速應變及與時並進。

【問責官員大換班】新任公務員事務局局長聶德權：維護公務員核心價值確保團隊政治中立

被問到公務員表達自由及集會自由，聶德權回答指所有有關自由都在基本法下得到保障。另外提到政治中立問題，他則回應指政府在此立場上表達一致，同時在公務員守則已清楚地列明公務員應全力支持行政長官及特區政府的施政。個人政治理念不可以影響其執行有關職務，以免造成利益衝突。此外，參與非法活動或聚集的公務員，將會按照其系統及有關規例秉公處理。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎