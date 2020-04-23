【枉為人父】單親狠父9萬港元賤賣3歲女兒　全數打賞網上女主播判囚5年失監護權

▲ 內地一名單親爸爸以8萬元人民幣（約8.8萬港元）賤賣3歲的親生女兒，更將賣女所得的錢打賞網上女主播。

天下間的父母都疼錫子女，可是卻有狠心父母竟向孩子下毒手，令虐兒事件屢次發生。內地一名單親爸爸以8萬元人民幣（近9萬港元）賤賣3歲的親生女兒，更將賣女所得的錢打賞網上女主播，他最終被判囚5年。

綜合內地傳媒報道，福州市晉安法院負責人指出，80後的盧姓單親爸爸在莆田工作，原本與妻子育有一對子女，後來二人感情出現問題，妻子於2018年10離家出走，他成了單親爸爸。盧男因自覺未能撫養兩名孩子，於是打算賣去3歲女兒。

涉嫌拐賣兒童罪

恰巧有一對陳姓夫婦早年喪子，希望領養孩子，於是盧男收取對方8萬元人民幣（近9萬港元），將女兒交給他們帶走。直到陳姓夫婦為女童辦理戶籍時，被警方發現有問題，經調查後拘捕涉嫌拐賣兒童的盧男。

法院負責人表示盧男行為惡劣，終日沉迷網絡世界，賣女的錢差不多全花在打賞網上女主播上，至案發時已花去7.3萬元人民幣（約8萬港元）。盧男雖表示想把女兒送養給別人，但他實際上收取了「費用」賣女。

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喪失監護人資格

有說盧男原本想賣掉兒子，可是兒子年齡稍大，因此並不成功。

法院裁定，盧男收取8萬元人民幣（近9萬港元）將女兒「送」給別人，其行為已構成拐賣兒童罪。最終判處他有期徒刑5年，並罰款5,000元人民幣（約5,500港元）。

法院負責人認為，盧男作為女童的生父，不但未有履行監護職責，而且將女兒賣給別人，嚴重損害她的身心健康，於是向法院申請撤銷盧男的監護人資格。現時女童由福利院照顧，盧男的兒子則被安置在一間福利機構。

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責任編輯︰王明芳