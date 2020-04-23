【小豬出軌】白龍王曾勸羅志祥戒色　張致恆+魏駿傑「性上癮」賠上事業　

▲ 羅志祥、張致恆和魏俊傑展現色字頭上一把刀。

「台灣舞王」羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青分手後被爆出多次偷食，其實在多年前，白龍王已曾勸羅志祥戒色，可是小豬似乎未聽勸導。而今次事件，羅志祥形象必有所影響。

其實除羅志祥外，娛圈出軌男包括許志安、周永恆、陶喆及倪震等，傷盡另一半的心。娛圈渣男當中，張致恆曾自認因「性上癮」而犯錯，而魏駿傑則被女伴踢爆是「性上癮」，諸位偷食男星似乎都跟「性上癮」畫上等號。

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▲ 小豬與周揚青9年情斷。（取自小豬IG）

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張致恆：被取消演唱會

去年中，張致恆（Steven）因宣佈與雯雯結婚一事而被踢爆一腳踏5船，隨即被封為世紀賤男。

自爆出桃色醜聞後，先後有不同女友出來力數其罪行，更連累Boy'z演唱會取消，改為由關智斌一人演出。

▲ 張致恆被爆腳踏多船。（取自張致恆IG）

張致恆事後向各位前度女友道歉，自認因性上癮而犯錯，並指會為花心惡行負責任，籲眾人勿再攻擊妻兒，而未婚妻雯雯亦已原諒Steven。

Steven如今努力洗底，個人社交平台不時大晒家人照，又在家煮飯做家務，努力挽回形象，轉型做顧家男。

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魏駿傑 ：被嫩妻拋棄

52歲的魏駿傑，因為背棄與滕麗名的9年情，與年輕19歲的重慶女生張利華結婚，因而背上「賤男」之名。

婚後傳張利華多次出軌，魏駿傑為挽救婚姻，斥1,600萬購入西貢獨立屋，可惜未能挽回前妻的心。

▲ 魏駿傑嫩妻張利華已默認離婚。（取自微博）

2020年1月，張利華被揭跟外籍男友車內偷歡後承認與魏駿傑分房長達5年。

面對傳媒，魏駿傑坦言是當年辜負滕麗名而落下的惡果，魏駿傑回應，外界一直形容他與滕麗名的關係中壞事做盡，但魏駿傑認為所有的「債」亦已還清。

97年，魏駿傑曾三級片女星黃祖兒相戀並同居，可惜98年拍《陀槍師姐》搭上滕麗名而與黃祖兒分手。

黃祖兒期後向媒體爆料魏駿傑吃軟飯兼在性方面需求量大。魏駿傑事後亦坦白承認兼自誇性能力強。

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