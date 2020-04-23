【留家煲劇】《夫妻的世界》女童角色身高惹爭議　童星母親心痛開腔：受傷了

▲ 熱煲韓劇《夫妻的世界》，劇中「小三」呂多景和李泰吾結婚生下的2歲女兒小珍妮，卻意外地因為其身高而成為觀眾討論對象。

在煲劇平台黃Viu播映、由金喜愛、朴海俊主演的話題韓劇《夫妻的世界》，播至第8集，在南韓的收視率集集攀升，觀眾看得非常肉緊。該劇在第7集後，展開第二部份的劇情。怎料，劇中「小三」呂多景和李泰吾結婚生下的2歲女兒小珍妮，卻意外地因為其身高而成為觀眾討論對象。

▲ 《夫妻的世界》第7集，2歲的小珍妮坐著BB車出場，顯得身型高大。（網上圖片）

《夫婦的世界》劇中角色呂多景與李泰吾遭正宮池聖雨侮辱而逼退，池聖雨還用苦肉計成功爭取到兒子俊英的撫養權，李泰吾和多景離開高山，料不到二人誕下女兒，泰吾作為製片更是事業起飛，2年後他們一家三口衣錦還鄉，趁著新居入伙舉行大型派對，以勝利者姿態回到高山生活，令女主角池聖雨大受刺激。

泰吾和多景的2歲女兒珍妮，於第7集中首度現身，在派對裡亮相，卻因為飾演該角色的女童看起來超過2歲，卻坐著BB車出場，而她被身材高大的朴海俊抱起時，女童看起來感覺相當高大，引起網友熱烈討論。

▲ 李泰吾在派對上抱著珍妮向賓客致辭。珍妮比一般兩歲小朋友高大引起話題。（影片截圖）

「這應該不是2歲吧」、「珍妮才2歲也太大隻」、「珍妮呀，下來走路吧」。有觀眾覺得這齣劇製作水準很高，但在選童角方面似乎有些失準。

飾演珍妮的童星李路恩（音譯）生於2017年，路恩母親對於該些評論就有些不高興，於4月18日在Instagram回應，「一直在想路恩何時現身，一半很期待、一半很激動、一半很擔心地看了，但果然還是因為太大引起爭論。」

▲ 飾演珍妮的童星名字譯音為李路恩，樣子相當可愛，《夫妻的世界》是她的首齣電視劇。（Instagram圖片）

家人理解觀眾認為，以2歲的小孩來說，路恩的身高太高，但他們無奈表示「拍得其實比實際上還高一點。」看見網絡評論認為小孩太大隻，他們心痛表示「雖然沒有惡意，但心裡受到很多傷害，小孩有甚麼罪，甚麼都不知道去拍個戲而已，希望大家克制不要說難聽的話。」

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