【小豬出軌】羅志祥被周揚青公開力數濫交　早已貼母親合照反擊：我天不怕地不怕

▲ 羅志祥曾曬母子合照平息分手風波。

內地網紅周揚青在今日（4月23日）公布與小豬羅志祥已分手一段時間，周揚青更大爆羅志祥與化妝師、藝人有不正當關係，導致兩人9年情玩完。其實近年二人已不時傳出分訊，早前飽受分訊困擾的小豬於社交平台貼出跟母親合照，更直言「我天不怕地不怕。」，當時似暗示自己沒做錯事。

其實早在本月中，羅志祥已於社交平台貼出一張跟媽媽的合照，更寫下：「我天不怕地不怕．．．.就怕我媽媽。」兩母子更擺出鬼臉來，粉絲更留言指「太有愛了兩個人！」

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▲ 羅志祥跟母親關係要好。（取自微博）

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羅志祥愛護媽媽

羅志祥跟母親關係要好，他曾表示自15歲開始在外工作，只要回家或帶著媽媽去旅游，都一定要跟媽媽合照，故見他於微博不時分享跟媽媽合照。

至於前女友周揚青也早已經見過其母親，更曾經親自下廚為羅媽媽慶生，小豬更曾貼出媽媽跟女友合照，更被曝已喊「媽媽」。

另外有媒體報導，指周揚青曾於私人帳號的社交平台上留言：「床上平躺了整整兩個小時，完蛋了，我失眠了。」，看來曾經為感情問題而失眠。

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