【五一黃金周】內地五一黃金周料或有9000萬人出遊　外交部呼籲：暫勿出國旅行

▲ 內地五一黃金周料或有9000萬人出遊。

新冠肺炎疫情持續，五一黃金周也即將來臨。今年，內地五一黃金周假期連休5日，不少人經歷長時間在家隔離後，已經蠢蠢欲動想藉著假期四處旅遊。有數據預料，五一出遊人數可達9000萬人。

內地今年五一黃金周連放5日，據中國旅遊研究院此前披露，清明假期的國內旅遊接待總人數達4325.4萬人，從此推算，攜程預料五一出遊人數將達清明的2倍以上，即將9000萬人，是今年出現的首個旅遊小高峰。

今年清明假期國內旅遊接待總人數4325.4萬人次。攜程發布的報告據此預計，“五一”出遊人數預計將達到清明的2倍以上，今年將出現首個真正的旅遊小高峰。

據攜程報告，五一期間可在平台預約的景區數量將超過4000家。當中預計人氣最高的十大風景名勝類景區為西安鐘樓、秦始皇兵馬俑博物院、南京總統府、樂山大佛、台兒莊古城、拙政園、八達嶺長城、都江堰景區、大唐芙蓉園和虎丘。

▲ 長城為熱門景點。（圖片來源：AFP）

為控制疫情，不少旅遊景區都實行限量開放，例如實施遊客入園預約制，抵達景區時要測量體溫等。

外交部則呼籲，中國公民暫時勿出國旅行，需充分評估國際旅行帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。而在國外的就要避免跨境流動。

責任編輯：羅嘉欣