  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (週四) 14:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【五一黃金周】內地五一黃金周料或有9000萬人出遊　外交部呼籲：暫勿出國旅行

健康 13:36 2020/04/23

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

內地五一黃金周料或有9000萬人出遊。

新冠肺炎疫情持續，五一黃金周也即將來臨。今年，內地五一黃金周假期連休5日，不少人經歷長時間在家隔離後，已經蠢蠢欲動想藉著假期四處旅遊。有數據預料，五一出遊人數可達9000萬人。

內地今年五一黃金周連放5日，據中國旅遊研究院此前披露，清明假期的國內旅遊接待總人數達4325.4萬人，從此推算，攜程預料五一出遊人數將達清明的2倍以上，即將9000萬人，是今年出現的首個旅遊小高峰。

今年清明假期國內旅遊接待總人數4325.4萬人次。攜程發布的報告據此預計，“五一”出遊人數預計將達到清明的2倍以上，今年將出現首個真正的旅遊小高峰。

據攜程報告，五一期間可在平台預約的景區數量將超過4000家。當中預計人氣最高的十大風景名勝類景區為西安鐘樓、秦始皇兵馬俑博物院、南京總統府、樂山大佛、台兒莊古城、拙政園、八達嶺長城、都江堰景區、大唐芙蓉園和虎丘。

長城為熱門景點。（圖片來源：AFP）

為控制疫情，不少旅遊景區都實行限量開放，例如實施遊客入園預約制，抵達景區時要測量體溫等。

外交部則呼籲，中國公民暫時勿出國旅行，需充分評估國際旅行帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。而在國外的就要避免跨境流動。

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 旅遊行程 旅遊資訊 旅行團 疫情 網絡熱話 新冠肺炎

最高瀏覽

【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩
15:12 2020/04/22
【口罩供應】理的口罩生產線逐步移至本港　5月4日起試產50片非獨立包裝口罩
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
13:57 2020/04/21
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
16:50 2020/04/22
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】