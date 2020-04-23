【此情不再】金剛自稱「被分手」前度遭批評　梁云菲首開腔反擊：為甚麼要欺負我

▲ 金剛被分手單方面發文宣佈，梁云菲終開腔：「為甚麼要欺負我？」

現年39歲的金剛去年宣布與台灣「國光女神」、比他年輕10歲的梁云菲（Nana）相戀，拍拖1年並透露有意結婚的二人在日前決定分手。金剛連續發文，並透露他是「被分手」，被指疑有新歡、受眾人指責的Nana終於開腔，反指金剛情緒勒索：「為什麼要欺負我？」

金剛日前更貼出一張黑白浮潛照片，留言：「R.I.P」，更遭網民發現他跟女友Nana已取消互相追蹤，爆出二人分手之說。金剛經理人向傳媒證實二人情已逝，並暗指金剛是「被分手」的。

接連金剛再度發文謂：「其實...什（甚）麼理由都不重要了！！！雖然很痛，也很錯愕，但還是要祝福，希望妳能朝著妳的夢想去飛吧！」

▲ Nana曾與未來奶奶為金剛慶生，惜此情不再。（instagram圖片）

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本來已表示有意步入婚姻的二人，因為金剛疑似被分手，令梁云菲成為眾矢之的。

另外，亦因為Nana未有提及分手的事，但新上載的沙灘照片中標記了一名男生，被指已搭上新歡。

雖然梁云菲曾澄清對方只是好友，但卻未能擺脫被網民罵的慘況。

▲ Nana日前上截新照並標記了攝影師友人，被誤以為已經結交新歡。（instagram圖片）

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直到昨晚，Nana在其instagram上發表長文，詳述分手後的心情。她直言自己因為性格的問題容易吃悶虧，亦因為懶惰而不想對外解釋，不過因為不想要被欺負，所以才決定發文去澄清一下。

梁云菲寫道：「人生如此短暫，活著不過也就幾個夏季幾個冬，為什麼還要花時間去斤斤計較？」但她同時表現：「請不要欺負我」

▲ 擁有火辣身材的Nana被封為「國光女神」。（instagram圖片）

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她用字之間直指金剛以情緒勒索令二人關係變得更差，Nana覺得感情間應該以討論去解決問題：「為什（甚）麼事情不能用理性的方式，去討論並取得共識解決呢？用情緒性的字眼，以及情緒勒索對方，並不會幫助事情處理的速度加快。」

到文末她亦只想用一句「算了」來終結這一年來的感情：「算了，就是懶得計較了，一直從開始到結束，都算了。就用『算了』來焚燒我們之間的所有連結。」

大批網民留言為她打氣，希望Nana能夠修復情傷，重新上路。

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