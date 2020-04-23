【英國疫情】英格蘭小姐重操故業親述抗疫見聞　病人脫口罩咳嗽前線醫護缺N95

▲ 英格蘭小姐重操故業行醫，指有病人脫口罩咳嗽，惟前線醫護缺乏N95防疫。

新冠肺炎疫情影響全球，英國至今有近13萬人確診，約1.7萬人染病死亡。去年獲封為英格蘭小姐冠軍的24歲的穆克吉（Bhasha Mukherjee），選美之前為一名醫生，因見醫護人手短缺，她決定重返醫院抗疫。她驚見前線醫護缺乏個人防護裝備，並非人人獲發N95口罩，令醫護暴露於病毒中。她記錄每天的所見所聞，直斥醫院的安排「不公平」。

現年24歲的穆克吉出生於印度，9歲隨父母移民到英國生活，智商高達146，懂5種語言，大學修讀醫科，去年畢業後開始在醫院擔任初級醫生。及後她暫停醫生職務，參選英格蘭小姐並奪得冠軍。疫情爆發後，她擱置親善之旅，重返醫生崗位抗疫。

非所有前線醫護獲發N95

據英國《每日郵報》報導，對於能重操故業，穆克吉很開心。回醫院工作前，她曾感到憂慮，因無法預料將發生甚麼事；重返醫院後，她感到沮喪和憤怒，因發現前線護士缺乏個人防護裝備，坦言至今所經歷的「完全不是她預期的」。在醫院的所見所聞，她都寫成日記。

重返醫院首天，她被安排在急性冠心症病房工作。她與另一名醫生午膳，對方曾對病毒檢測結果呈陽性，剛完成自我隔離就已重投工作，形容症狀就如患上「輕度流感」。第二天，她發現在確診患者病房工作的護士，防護裝備很少，只有一個簡單的外科口罩、手套及圍裙。除非患者要吸氧氣，否則他們均不會獲發N95口罩。她直言：「這不公平，他們也有家人，實在很可悲。」

有患者脫口罩咳嗽

她又指：「護士與患者接觸較多，他們正在更換鹽水和鹽水架。醫生為病人檢查時才會進入病房，護士卻要經常接觸（患者）。由於缺乏個人防護裝備，病毒可能在不知不覺間散播至醫院其他地方。」她甚至說：

有年長確診患者本身為腦退化病人，不完全明白眼前發生的事，他們咳嗽時會脫下口罩，令醫護暴露於病毒中。

穆克吉聽聞，一名哮喘症顧問要求派發N95口罩，但被拒絕，後來該名顧問確診，而且病情嚴重。另外，有不少國民保健署（NHS）的醫護也病倒了。她又指，有負責新冠肺炎病房的醫護表示，即使有不少懷疑個案，但若非在深切治療病房工作，也不會獲發防護衣。隔離人士一日未確診，負責的醫護也只是佩戴簡單的外科口罩。

雖為醫護面臨的壓力感到憂慮，穆克吉說很喜歡自己目前的工作。她說：

總有一天，我會再戴上英格蘭小姐的后冠，但目前我只會穿上醫生袍。

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責任編輯：羅嘉欣