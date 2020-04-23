【假冒口罩】日本出現中國製假台灣口罩　網民：災難財不要賺得這麼下賤

▲ 有居於日本的台灣人反映，日本市面上出現大量中國製的假台灣口罩。

新冠肺炎疫情持續，日本確診人數增至12706人，累計312人死亡。有台灣網民指出日本近日湧現印上「Made in Taiwan」的口罩，卻被居日台灣人及網民發現，口罩其實為中國製，品質低劣，呼籲日本市民不要購買！

網民揭發中國製假MIT口罩：災難財不要賺

Facebook專頁「暴民」指出，不少居住在日本的朋友通知他們，指目前有大量中國仿冒台灣製口罩正在日本販售。由照片可見，在池袋等地區有商店寫上「台灣製不織布口罩己入貨」，價錢為3000至5000日圓50個（約215元至360元），口罩印上「made in Taiwan」字樣。

專頁指出，這些口罩品質低劣，只能當阻擋花粉與灰塵，並不是醫療等級口罩，更不能抵擋新冠肺炎病菌，呼籲大家通知日本朋友不要購買。專頁又指，若要使用假MIT口罩，倒不如戴布口罩。

專頁希望日本政府正視這種誤導消費者的情況，以免市民用了不能抗疫的口罩，最終造成疫情擴散。他再次提醒：

台灣的口罩現在不可能外銷去日本，台灣捐贈給日本的口罩非常妥善管理，目前只夠給日本一線的醫護人員使用。賺錢要有方，這種災難財不要賺得這麼下賤，因果終需有報的。

▲ 證書上寫上是由深圳認證，而且檢測的項目與醫療醫材無關。（圖片來源：暴民Facebook）

同一個帖文中又指出，有人在網上販賣MIT口罩，並附上證書，但證書上寫上是由深圳認證。有眼利的網民指出證書檢驗項目為EN55012等，是車用相關電磁檢測類，根本與醫療醫材無關。

隨便拿一張英文檢測報告濫竽充數，然後拿的還是「深圳」...假口罩要騙人好歹也做點功課吧。

採用比醫用防塵口罩高級物料

MIT口罩全寫為「Made in Taiwan」。台灣最大口罩生產廠之一、康匠董事長陳勇志曾接受訪問，透露比起一般口罩的3層結構，MIT口罩有4層，所有材料比一般醫用級及防塵級的高級好幾倍，營造的是無塵室空間的等級。

MIT口罩最外層及內層都與一般口罩相同，最特別的是夾在中間的過濾層，採取H12高技術的熔噴過濾層。透過超音波滾輪，將布料緊緊壓在一起，剪裁後就形成立體口罩，可過濾99%以上0.075um。目前所有台灣口罩「只送不賣」，出口限制暫定至6月底。

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責任編輯：王俊賢