套丁案上訴預計聆訊10天　上訴庭將排期聆訊

▲ 其中1名上訴人為丁屋發展商李欽培（左），早前已獲准保釋等候上訴。（經濟日報資料圖片）

86歲丁屋發展商李欽培早前涉夥同11名沙田原居民以「套丁」詐騙地政總署，被裁定罪成及判囚3年，11名原居民亦分別被判監，12人均獲准保釋候上訴。上訴聆訊至今一直未展開，上訴庭今(23日)進行指示聆訊。雙方均表示已專家報告已準備就緒，至於上訴一方質疑原審時辯方大律師失職，屆時亦將傳召與案有關律師作供，雙方同意已可就聆訊排期，上訴庭稍後將排期聆訊，預計聆訊需時10天。

12名涉案上訴人均就定罪及刑期提出上訴，上訴聆訊原定於2019年3月初進行，惟因新增專家證供及等候另一宗涉及丁權的司法覆核判決，令上訴聆訊須重新排期。上訴庭今進行指示聆訊，上訴人及律政司一方將各自傳召兩名專家，雙方均表示專家報告已準備就緒，正式聆訊時將以書面報告及誓章作為證供，有需要時再於庭上盤問專家。至於涉及丁權司法覆核的上訴聆訊將於8月進行，雙方均表示毋須等候該上訴結果。

另外，上訴一方其中一項上訴理據為原審辯方大律師及事務律師涉嫌失職，兩人亦已呈交口供及誓章，屆時有需要時將於庭上接受盤問。李欽培代表律師表示，李已年屆86歲，希望聆訊不要再拖延，望法庭盡快排期處理。上訴庭表示並非拖延聆訊，本案始終涉及法律觀點及專家，並須遷就與訟大律師時間方可排期。

上訴庭最終作出指示，各專家報告和誓章及兩名律師的誓章及口供將作為上訴聆訊時證供，屆時有需要時於庭上再作盤問，而上訴庭將就聆訊作排期，預計聆訊需時10天。

12名上訴人分別為丁屋發展商李欽培（86歲），以及11名新界原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝（36至84歲），早前就共22項串謀詐騙罪被裁定罪名成立，李被判監3年，11名原居民被判監30至34個月。控罪指他們2008年1月至11年1月期間，串謀他人詐騙地政總署涉案男丁為沙田大輋村土地擁有人，令署方發出建築許可證。

記者：林育慧