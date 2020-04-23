華員會指聶德權平調偏離問責制　高級公務員協會盼多了解年輕前線公僕想法

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨日公布聶德權獲平調任公務員事務局局長，屬問責制實施以來，首次由非公務員出任有關職位。華員會主席利葵燕認為有關調動偏離問責制原有設計，政府應作解釋；而香港高級公務員協會主席李方沖則稱，聶德權亦屬資深公務員出身，料與上任局長分別不大，惟盼聶德權多了解年輕、前線及基層公務員想法。

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華員會主席利葵燕今早接受電台訪問時表示，以往公務員事務局局長需由在職公務員中揀選出任，原本是希望有「旋轉門」，讓公務員可以升任局長，任期完結後可重返公務員團隊，亦確保局長熟悉公務員文化。

她稱，聶德權獲調任公務員事務局長，是偏離問責制原有設計，政府應該清楚解釋有關改變；惟補充聶德權有豐富公務員背景，無從置疑，期待與對方多溝通，了解公務員訴求。

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香港高級公務員協會主席李方沖接受港台《千禧年代》訪問時則指，相信有關調動屬「中期變陣」，而聶德權與前局長羅智光都屬於資深公務員出身，認為兩者分別不大；但就期望聶德權可更主動，包括捍衞公務員福祉、改善公務員福利及晉升。

他解釋，過去局長都是由上而下接觸工會、高級公務員，建議聶德權應可從社交媒體多了解年輕、前線及基層公務員的想法。至於新公務員入職前宣誓問題，李方沖稱由於政府未有報告，故難以評論，亦希望局方多諮詢公務員團體，又認同公務員應就《基本法》多作了解。

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責任編輯：陳正怡