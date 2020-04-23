【投資有道】苟芸慧拍按揭廣告恨買磚頭保值　苟姑娘有意開班教整甜品

▲ 拍地產按揭廣告恨買磚頭，苟芸慧疫境開工老公緊張。

「幸福人妻」苟芸慧日前為代言的地產按揭公司拍攝新一輯廣告，疫情下開工依然狀態大勇，即使拍足12小時仍未見疲態！苟姑娘期間要以多個造型上陣，無論是住家look或是女強人造型，都散發出女神的陣陣仙氣！

新冠狀肺炎病毒肆虐全球，各行各業大受影響，娛樂圈亦不例外，不論活動、電影、舞台劇、演唱會等通通剎停，不少藝人近乎零工作。

苟芸慧亦自言也受影響，卻樂觀指：「這些事大家都正經歷，對我來說，等待的事情可能是更美好，不需要那麼心急，或者都是一個好的經歷，可以讓我在屋企多些休息，諗諗之後的路如何行，同埋睇多些戲，欣賞下前輩演技，再次準備好自己。」

未能飛返加拿大 苟姑娘掛念家人

然而，苟芸慧認為疫情對她最大的影響，是未能飛返加拿大見屋企人：「本身打算返加拿大，因為爹地、媽咪、細佬都在那處，好想返去見他們，但可惜現在不能飛；我亦好想去旅行，唯有睇旅遊節目當去了，有時播旅遊節目，會叫老公幫我在電視機前影相，當去了。」

今次難得在疫情下開工拍廣告，苟芸慧表現雀躍，高呼感恩，問到出門拍攝可有做足防疫措施？

苟姑娘即沒好氣表示：「我老公（陸漢洋）超級緊張，反而我就隨遇而安，我覺得大家戴口罩、量體溫、用消毒搓手液洗手，已經好安全，但我老公就緊張到會買些垃圾袋蓋住櫈、舖在枱上，弄得好不便，我明白他的出發點為我好，但有時似乎過分緊張吧。」

雖然之前經常留守在家，但苟姑娘沒有因而增磅，依舊fit爆，全因她在家中依然運動量十足，除了閒時跟老公打機外，亦大玩HITT（High Intense Interval Training）運動及研究生酮飲食，問到擅長整甜品的苟姑娘可有趁空檔入廚整蛋糕？

她說：「留在屋企都會做自己開心的事，例如整蛋糕，不過老公不食甜東西，整完都是拿落樓下請清潔姐姐食。」女神果然愛心滿瀉。

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有意創業開班教整甜品

提到今次拍地產按揭廣告，苟姑娘自言對投資沒有太多心得，她正努力學習中，但她都好傳統，偏向喜歡「買磚頭」保值，至於有否打算做生意開甜品店？

苟姑娘指：「有打算開班授徒，將自己識的教給人，讓他們可以整甜品給身邊人吃，是一件好開心的事，所以我都有同朋友商量，待疫情過後，租個地方輪流教學生。」