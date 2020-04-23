【疫市優惠】廣瀨鈴金世正任美休閒鞋Crocs代言人　抗疫期間醫護購買專用工作鞋可享半價

▲ 日本女演員、模特廣瀨鈴擔任Crocs最新代言人，該休閒鞋品牌把銅鑼灣東角分店打造成「Make It A Classic」期間限定店。（Crocs提供）

美國休閒鞋品牌Crocs最近邀得日本藝人兼模特兒廣瀨鈴，以及韓國女團GUGUDAN成員金世正擔任最新代言人。今個春夏季Crocs更特意將銅鑼灣東角分店打造成「Make It A Classic」期間限定店，由4月24日至5月3日期間會提供多項優惠，醫護人員出示醫護證購買醫護專用工作鞋，即可獲半價優惠。

▲ 日本女演員、模特廣瀨鈴擔任Crocs代言人。（Crocs提供）

品牌鞋款以Crocs技術及Croslite專利物料製造柔軟、輕巧、防滑、可再用的鞋款，相比起一般Crocs鞋履輕10安士；而高密度Antimicrobial的抗菌功能，有效減少細菌滲入鞋內。Croslite專利物料吸震力高，可舒緩雙腿到膝頭、臀部、腰間的壓力。

經典款式Crocs Classic Clogs，穿著輕便，輕巧靈活的緩衝墊，提供360度舒適感及支撐力，配合旋轉式後跟帶增加穩妥，無比舒適。通氣孔設計增加透氣性，即使炎夏當中都不會感到悶熱焗束。當進行水上活動時，通氣孔有助於排出水氣和碎屑，易於清洗且速乾。

▲ 韓國女團GUGUDAN成員金世正擔任Crocs代言人。（Crocs提供）

除了百搭的淨色款外，品牌亦推出了Jibbitz Charms，可以自由配扣數字、英文字母、食物或可愛圖案，令每對Crocs都能獨一無二。

Crocs最近更邀請了世界各地的不同藝術家、時裝品牌及國際品牌合作，包括日本著名藝術家村上隆、服裝潮流精品店Beams、美國饒舌歌手Post Malone、高級時裝品牌Balenciaga等，以專屬的文化和藝術風格融合Crocs的鞋，帶來全新的獨特設計。

▲ Crocs邀請了世界各地的不同藝術家、時裝品牌及國際品牌合作。（Crocs提供）

另外，期間限定店將提供更多優惠，每天首10名顧客可以半價購買指定鞋款；任何顧客只需讚好Crocs官方Facebook或追蹤官方Instagram，並可以免費獲得口罩收納夾一個，數量有限，送完即止。而且醫護人員出示醫護證，購買醫護專用工作鞋，即可獲半價優惠；或購買其他鞋款，可享８折優惠。



撰文：程日